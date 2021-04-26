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Баян без баяниста. Работники культуры Алтайского края ищут способ победить кадровый голод

Аналитика
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Дискуссия «Культура: дефицит профессиональных кадров, низкая оплата труда. Проблемы и поиск решений»,
Дискуссия «Культура: дефицит профессиональных кадров, низкая оплата труда. Проблемы и поиск решений»,Фото: Пресс-служба ОНФ

В своем недавнем послании президент России Владимир Путин объявил новую меру поддержку культуры в селах и малых городах: такие учреждения получат 24 миллиарда рублей на обновление. Но кто будет там работать? Во всяком случае в Алтайском крае, где уже катастрофический дефицит кадров.

Эту проблему обсудили участники дискуссии «Культура: дефицит профессиональных кадров, низкая оплата труда. Проблемы и поиск решений», состоявшейся 22 апреля 2021 года в Барнауле на площадке Общероссийского народного фронта.

Дмитрий Аристов

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Есть работа, нет работников

О том, что желающих посвятить себя служению культуре в сельских ДК и библиотеках немного – знают все. И эта проблема гораздо острее, чем нехватка оборудования или старые здания.

В некоторых учреждениях, например, есть все необходимое для работы. Кроме самих работников. Директора оркестра «Сибирь» Александр Витман привел в пример оркестр народных инструментов Тюменцевского района. Этому коллективу купили баян за 500 тысяч рублей. Но сейчас на нем просто некому играть. По мнению Витмана, такие случаи показывают: вкладывать деньги надо в людей.

Причины того, что кадров на селе не хватает, тоже понятны: это и отток молодежи, и маленькие зарплаты. Простого решения у этих проблем тоже нет. Не получится даже просто подкинуть денег сельским просветителям из краевого бюджета.

По словам министра культуры Алтайского края Елены Безруковой, большинство работников культуры трудятся в муниципальных учреждениях, а значит, напрямую нарастить их заработки власти не могут. Распределение денег, выданных краем для помощи муниципалитетам, на местах может выглядеть по-разному. По этой причине, там иногда возникают конфликты. Например, когда местные власти обрезают ставки в местных культурных учреждениях, потому что другие статьи расходов выглядят важнее.

Особенно страдают сельские библиотеки. О том, как обстоят там дела, рассказала директор краевого «книгохранилища» имени Шишкова Татьяна Егорова. Если коротко, то дела очень плохи.

«Более 50% сотрудников муниципальных библиотек работают на неполную ставку. Возрастает опасность сокращения специалистов. Мы уже забыли на районном уровне, что такое полное комплектование штата, что такое комплектаторы, библиографы и обработчики литературы. Из-за сокращения ставок идет и сокращение сети: за 2020 год мы потеряли 10 библиотек, а за пять лет около сотни», – описала нерадостную ситуацию Егорова.

Решить вопрос, по мнению Александра Витмана, могли бы изменения в законодательстве: глава муниципалитета должен нести за закрытие культурных учреждений личную ответственность.

Партия сказала «надо»

Елена Безрукова возлагает большие надежды по решению проблем с кадрами на программу «Земский работник культуры», разработка которой идет на федеральном уровне. Проект призван обеспечить села специалистами аналогично «Земскому доктору» и «Земскому учителю» и закрыть около девяти тысяч вакансий.

Суть программы очень проста: работник культуры, уезжающий работать в село или малый город, получит от государства солидную единовременную выплату. Для большинства регионов это миллион рублей, а для Дальнего востока – даже два.

Начальник отдела по культуре администрации Зонального района Олег Марков считает, что с любой программой далеко не уедешь без хорошего пиара «культурной работы» на селе.

«Должна быть какая-то пропаганда. Мы много говорим об учителях, о врачах, но о сельском работнике культуры где-то что-то говорится? По краевому или российскому телевидению, вот он, такой замечательный, так хорошо работает. Вот этого я не вижу», – пояснил Марков.

Кроме того, в сфере культуры действуют и нацпроекты, а с 2020 года еще и национальные цели. В рамках проекта «Культура» в крае потратили 102,3 млн рублей. Деньги пошли в основном на все то же обновление учреждений и создание нескольких новых. Но зарплату или привлечение специалистов нацпроект никак не затронул.

А еще есть у него и обратная сторона. Согласно национальной цели, в Алтайском крае необходимо увеличить число посещений мероприятий учреждений культуры в три раза к 2030 году. Получается 33 миллиона визитов в год.

«Обеспечить такую явку можно, только если я сам буду в свое учреждение ходить по два раза, и меня будут фиксировать», – предложил неплохой способ достижения национальной цели руководитель барнаульской детской школы искусств №6 Олег Фурманов.

Молодежь, впрочем, тоже не особенно охотно рвется на работу в сельские «читальни». По словам Олега Маркова, на целевые программы обучения библиотекарей, последние годы, если не десятилетия, никого не удается направить.

Готовых инструкций по спасению культурной сферы, увы, в ходе встречи так и не придумали. Понятно лишь, что муниципальные власти для начала должны получить четкие руководства насчет того, как быть с культурой, а также кому и сколько там платить. Но найти некий «кадровый магнит» для сел, видимо, пока что не суждено.

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#Новости Барнаула и Алтайского края #аналитические новости #аналитика
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