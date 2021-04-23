Коронавирусная статистика Алтайского края пополнилась еще на 84 заболевших

Коронавирус Фото: pexels.com

84 жителя Алтайского края заболели коронавирусом. Половина из них – жители Барнаула, Бийска и Рубцовска, сообщили в оперативном штабе. Теперь в регионе 49,1 тысячи зараженных.

Медработники тоже люди. Алтайский минздрав скоро завершит проверку по ошибочной вакцинации от коронавируса Новости 22.04.2021 16:47

За минувшие сутки в госпиталях скончались еще семь пациентов, пятеро из них из-за COVID-19. Общее число летальных случаев в регионе уже достигло 2913.

Из больниц выписали 63 выздоровевших. Всего за время пандемии с болезнью справились 44 тысячи человек. В ковидных госпиталях сейчас лежат 909 человек с коронавирусом и 296 – с вирусной пневмонией. В тяжелом состоянии находятся 196 пациентов, 87 из них подключены к аппаратам ИВЛ.

В Алтайский край продолжается вакцинация населения. На утро 23 апреля в регионе привились 167,4 тысячи человек, из них 93,2 тысячи привиты полностью.