Алтайские следователи обвинили экс-начальника жилищного управления в выборочной выдаче квартир детям-сиротам

Ключи от жилья Фото: pixabay.com

Следователи Алтайского края установили, что бывший начальник «Регионального жилищного управления» злоупотреблял должностными полномочиями, когда давал квартиры детям-сиротам. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

По данным следствия, в 2020 году он отвечал за покупку квартир для этой категории граждан. И должен был потратить на это 1,2 миллиарда рублей. Жилье полагалось приобретать по всему Алтайскому краю, но он распорядился проводить закупки только в крупных населенных пунктах региона.

«Из запланированных к приобретению жилых помещений для 757 детей-сирот жилье не было куплено для 401 человека, включая тех, кто нуждался в жилых помещениях на территориях муниципальных образований, где закупочные процедуры в течение года не проводились», – отметили в ведомстве.

Также мужчина не исполнял решения суда, принятые в пользу детей-сирот. Хотя получал на это деньги.

Экс-начальника обвиняют по ч. 1 ст. 285 УК РФ (злоупотребление должностными полномочиями) и ч. 2 ст. 315 УК РФ (злостное неисполнение служащим государственного учреждения вступившего в законную силу решения суда). Максимальный срок по первой статье – семь лет лишения свободы с лишением права занимать определенные должности, а по второй – до двух лет тюрьмы.

Напомним, что проблема обеспечения детей-сирот стоит в Алтайском крае остро. В 2020 году у региона были худшие показатели выдачи квартир. Краевые власти не освоили 68% выделенных средств и обеспечили новым домом только 5% нуждающихся. В итоге в прошлом году регион вернул в федеральный бюджет 561 млн рублей.

За работу по этому направлению алтайские власти критиковали председатель российского следкома Александр Бастрыкин и министр строительства и ЖКХ Иван Гилев.

В этом, 2021 году, на жилье для сирот власти планируют потратить 605 млн рублей (302 млн – средства федерального бюджета).