Не вписался. Градосовет отправил на доработку проект дома рядом с администрацией Барнаула

Улица Гоголя Фото: Политсибру

Рядом с администрацией Барнаула планируют построить многоквартирный дом с подземной парковкой. Такой проект компания «Антарес» представила на градосовете 22 апреля, но поддержки не получила. Архитекторы считают, что здание не вписывается в исторический центр города, квартир многовато, да и с расчетами по озеленению что-то не так. А вот власти обеспокоены судьбой соседнего аварийного дома и предложили застройщику подумать о его расселении.

Между «Идеалами». Градосовет Барнаула не принял проект дома «Марии-Ра» Новости 02.04.2021 16:32

Что за дом?

Жилой комплекс запланирован на улице Гоголя, 52, на месте бывшей мебельной фабрики, площадка примыкает к зданию городской администрации.

Дом будет П-образной формы и переменной этажности. Две шестиэтажные секции выходят на ул. Короленко, еще два подъезда такой же высоты – на ул. Гоголя, а вот десятиэтажная центральная часть дома должна быть на Социалистическом проспекте. Построить более высокое здание на этом участке мешают градостроительные ограничения.

Руководитель компании «Графит» Сергей Черепанов рассказал, что у дома будет лаконичная архитектура, а цвет подобран так, чтобы визуально снизить высоту здания.

В доме будет 207 квартир: около трети небольших «однушек», остальная часть – двух-, трех- и четырехкомнатные студии. Проживать здесь будут 352 человека. Под домом есть автостоянка на 61 место. Автомобили можно будет разместить внутри двора, а также на парковочных площадках со стороны Гоголя и Короленко.

«Нет изюминки»

Члены градосовета положительно оценили решение автора повернуть дом «лицом» к Социалистическому проспекту. Ведь в противном случае он бы хуже освещался солнцем, был заснеженным зимой. Однако отметили, что в проекте нет изюминки: окна и балконы обычные, нет никаких «вкусностей, которые бы делали архитектуру привлекательной».

По мнению архитектора Сергея Боженко, на фоне зданий администрации и соседней двухэтажки с «Марией-Ра» дом смотрится совершенно неудачно.

«Мы с вами проектируем в историческом ядре Барнаула. И вдруг ни с того ни сего – грубое включение десятиэтажного блока. На мой взгляд, автор не смог вписать свое здание в контекст застройки. Однозначно надо уходить от десятиэтажной вставки. Потому что фасад будет просматриваться с моста, с проспекта Ленина. Проект надо доработать в части уменьшения этажности и декорирования фасада», – считает Боженко.

Главный архитектор Алтайского края Виктор Четошников усомнился в показателях по проценту застройки и нормативам озеленения. По проекту здесь засеют газон, парковку покроют экоплиткой. Кроме того рядом есть городской сквер. Это все учитывали при расчетах и получили 8,8 кв. метра озеленения на человека. Но по словам архитектора, зона автостоянка и зеленая зона у Дворца бракосочетания не могут быть засчитаны как элементы озеленения в этом проекте.

Обеспокоились члены градосовета и вопросом хранения автомобилей: место все же не хватает.

«По всей видимости, машины будут ставить на парковке у администрации города и у Дворца бракосочетания. Этот вопрос надо проработать», – отметил председатель комитета по строительству, архитектуре и развитию города Антон Воробьев.

Парковочные места заинтересовали и депутата БГД и члена градосовета Евгения Носенко. Но только в другом ключе – он предложил застройщику отказаться от 10 машиномест во дворе. А для этого следует сократить количество квартир (в таком случае можно попасть под нормативы). Носенко обратил внимание на то, что на этаже довольно много маленьких студий, а их должно быть в два раз меньше. Депутат предложил укрупнить площадь квартир.

Также он обратил внимание на благоустройства двора, которого, по сути, нет.

«Люди вышли во внутренний двор, решили отдохнуть, а тут ничего. Накидали тренажеров – но это не организация комфортного пространства. Здесь надо комплексно подойти к обустройству, чтобы двор был интересен для разных категорий жильцов», – отметил Носенко.

Поэтому проект дома члены градосовета пока не поддержали – автору придется доработать детали. Но это еще не все.

Опасения за старый дом

Будущая высотка расположится рядом с ветхим двухэтажным домом на ул. Гоголя, 54, в котором проживают три семьи, одна из них – ветеран Великой Отечественной войны. Жильцы переживают за состояние здания и даже написали в администрацию президента, чтобы решить вопрос с переселением. Причем если жители хотят переехать и пустить здание под снос, то вот владельцы коммерческой недвижимости на первом этаже против такой идеи.

Улица Гоголя Фото: Политсибру

«Дом был признан аварийным и подлежим сносу. Но решение обжаловали в судебном порядке. Межведомственная комиссия рассматривала его три или четыре раза. В итоге здание признали аварийным, но подлежащим реконструкции. Собственники жилья хотят, чтобы их переселили, а бизнес намерен остаться», – говорит заместитель главы администрации Барнаула по градостроительству и земельным отношениям Андрей Федоров.

А потому представители администрации вышли к застройщику с предложением взяться за расселение соседнего аварийного дома. Ведь в перспективе этот участок компания могла бы использовать в том числе для развития своего проекта.

Представитель застройщика Андрей Березкин отметил, что уже выстраивает диалог с жильцами по этому вопросу. И заявил, что компания готова расселить дом. И если договорится с собственниками, то, возможно, разобьет свой проект на очередности и займется развитием этой территории. Но это все пока только планы.

«Необходимо, чтобы вы выполнили обследование двухэтажного здания, оценили влияние планируемой застройки на него. Обязательно нужно будет следить за его состоянием в случае, если не договоритесь с жильцами», – говорит Воробьев.

Также он попросил представить подтверждение переговоров с собственниками помещений. Ибо вопрос с ветхими домами в Барнауле крайне актуальный.