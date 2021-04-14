РСХБ на Алтае увеличил число организаций на зарплатном обслуживании

Зарплата Фото: pixabay.com

Россельхозбанк предлагает предприятиям и организациям всех форм собственности зарплатные проекты со специальными условиями. В 2020-ом Россельхозбанк заключил с предприятиями и организациями Алтайского края и Республики Алтай 145 зарплатных договоров, это количество в 2,5 раза больше, чем годом ранее.

Компании, которые ранее доверили банку свои зарплатные фонды, продлевают их из года в год. За последние три месяца к зарплатным проектам банка подключилось 37 предприятий и учреждений двух Алтаев, эмитировано почти 3 тысячи зарплатных карт, в том числе и в аграрном университете, запустившем в начале года кампусный проект.

Зарплатная карта Россельхозбанка – это специальные условия по кредитам, персональная консультация в удобное время, а также - копилка баллов на безналичную оплату товаров и услуг по программе «Урожай». Зарплатные проекты Россельхозбанк реализует на картах платежных систем МИР, MasterCard и Visa. Клиент сам выбирает платежную систему.

«Важным преимуществом для наших зарплатных клиентов является возможность получения кредитных продуктов по льготной ставке. Россельхозбанк, расширяя присутствие в регионе, активно развивает сотрудничество с бизнесом края и Республики Алтай в рамках зарплатных проектов. Клиенты, которые предпочли наше зарплатное обслуживание, не привязаны к сети банкоматов Россельхозбанка и могут без комиссии снимать денежные средства в любых банкоматах на территории Российской Федерации. Современное дистанционное обслуживание в системах Мобильного и Интернет-банка для физических лиц также предоставляется бесплатно и имеет достаточно широкий спектр возможностей», – сообщила заместитель директора Алтайского филиала АО «Россельхозбанк» Татьяна Руденко.

Все большей популярностью среди работодателей пользуется индивидуальный дизайн карт для сотрудников, отвечающий корпоративной стилистике предприятия. Каждый зарплатный проект курирует персональный менеджер банка, который поможет разобраться во всех тонкостях, ответит на вопросы по карте и другим банковским продуктам. Есть возможность оформить в качестве средства расчетов платежное кольцо. Зарплатный проект можно оформить в любом офисе филиала, а с условиями заключения можно предварительно ознакомиться на сайте банка.

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