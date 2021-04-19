Россельхозбанк запускает новый продукт – накопительный счет «Моя выгода»

Молодая семья Фото: с сайта rshb.ru

Теперь розничные клиенты Россельхозбанка могут открыть новый накопительный счет со ставкой до 4,5% годовых в рамках тарифного плана «Моя выгода». Максимальная ставка действует при условии размещения средств на счете в течение 12 месяцев.

На сумму первоначального взноса начисляется 3,5% годовых, далее процентная ставка растет вместе со сроком хранения средств на накопительном счете и не зависит от размещенной суммы. Пополнять счет можно быстро и удобно в дистанционных каналах обслуживания банка Интернет-банк и Мобильный банк на любую сумму, а количество дополнительных взносов не ограничено.

Пользоваться счетом можно бессрочно, а также ежедневно пополнять и снимать средства. Выплата процентов осуществляется регулярно в конце месяца путем зачисления суммы процентов на счет.

«В последнее время накопительные счета с возможностью оперативного управления своими средствами пользуются большой популярностью у наших клиентов. Мы сделали условия по продукту максимально привлекательными – процентная ставка не зависит от суммы сбережений и увеличивается в зависимости от длительности их хранения на счете. А управлять своими накоплениями на счете очень удобно в мобильном приложении банка», – прокомментировала руководитель Блока развития розничного бизнеса и дистанционного обслуживания АО «Россельхозбанк» Юлия Деменюк.

Накопительный счет можно открыть как в отделении банка, так и через дистанционные каналы.

На правах рекламы