Место притяжения. Барнаульцы высказались по поводу строительства общественно-делового центра на месте ЦУМа

Проект общественно-делового центра на месте ЦУМа

Общественно-деловой центр с гостиницей – строительство этого объекта на месте ЦУМа в самом центре Барнауле обсуждают с прошлого года. По поводу планов застройщика неоднократно высказывались и архитекторы, и общественники, и власти. А что думают жители? Народное мнение узнал телеканал «Толк». Причем сделал это после изучения самого свежего эскиза проекта.

«Коробка» – так назвали 60-летний центральный универмаг в его сегодняшнем виде многие опрошенные. А некоторые высказывания были еще жестче: от безобразного и «стремного» до «уродской коробки».

«Смотря на это здание и не скажешь, что это ЦУМ. Слово такое элитное, а выглядит как обычный заезженный ТЦ. А надо, чтобы соответствовал центру города», – сказал один из барнаульцев.

Другой отметил, что здесь хочется видеть «что-то яркое и интересное». Кстати, барнаульцы совершенно нормально относятся к высотной застройке центральной части Барнаула. Новые здания должны быть многоэтажными и практичными. И оборудованными по современным требованиями: чтобы не было скользких ступенек, «толчеи» на входе, с подъездами для инвалидов и вместительными парковками, считают люди.

Есть запрос и на функциональность. Сегодня в ЦУМ и прийти-то не за чем. Негде «потусоваться» молодежи. А ведь это самое сердце Барнаула.

Алтайский политтехнолог Константин Лукин, оценивая проект, говорит: это как раз то, чего не хватает городу.

«А не хватает хорошо выраженного яркого общественного пространства и современной архитектуры. Большинство торговых центров – это стандартные, типовые коробки, тогда как весь мир идет по пути создания в центрах мест притяжения для горожан», – пояснил он.

Судя по проекту, он действительно будет выглядеть современно. Застройщик намерен возвести на Ленина, 55 гостиницу в 16-18 этажей и двухэтажный общественно-деловой центр. Это будет единое здание с двумя составляющим, с внутренним двориком и просторной террасой для летних кафе. На первых этажах – торговый центр, а выше – общепит, фитнес-залы, офисы и апартаменты. И собственно отель, который планируют сделать четырехзвездочным. Возведение такого объекта позволит решить проблему отсутствия в краевой столице мест размещения высокого класса. В здании будет подземная парковка на 100 машино-мест, еще 28 мест для автомобилей перед центром.