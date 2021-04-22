Суд оставил без изменений приговор рядового Шамсутдинова

Рамиль Шамсутдинов Фото: 72.RU

Апелляционный военный суд 21 апреля оставил в силе приговор Рамилю Шамсутдинову, осужденному за убийство своих сослуживцев, в том числе и уроженцев Алтайского края. Теперь вердикт, ранее вынесенный солдату, вступил в силу. Об это сообщает РИА Новости.

21 января 2021 года суд приговорил Шамсутдинова к 24,5 годам колонии строго режима. Также он должен выплатить семьям погибших компенсации на сумму 9,8 млн рублей.

Изначально представители потерпевших запрашивали для солдата пожизненное заключение. Однако присяжные, признав Шамсутдинова виновным, в своем вердикте указали, что тот заслуживает снисхождения.

25 октября 2019 года Рамиль Шамсутдинов расстрелял своих сослуживцев в военной части в Забайкальском крае. Трое из восьми погибших были из Алтайского края. Причиной своего поступка Шамсутдинова назвал дедовщину и издевательства со стороны сослуживцев.