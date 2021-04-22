Присутствие в алтайском парламенте Алтайского края представителей медицинского сообщества будет полезно для отрасли, так как они смогут отстаивать ее интересы. Об этом во время пресс-конференции 22 апреля заявил глава регионального минздрава Дмитрий Попов.
Он добавил, что обсуждал политические амбиции с главными врачами, которые изъявили желание участвовать в выборах в АКЗС в сентябре 2021 года. Потому как «на чаше весов находятся политическая составляющая и организация медпомощи, которая не носит политической окраски». А потому очень важно понимать, не повлияет ли отвлечение такого специалиста от работы в медорганизации.
При этом добавил, что относится к их решению положительно.
«Я считаю полезным наличие в парламенте представителей медицинского сообщества, авторитетных людей, которые находят серьезную поддержку со стороны региона, чтобы в хорошем смысле слова лоббировать интересы отрасли. Крайне важно, чтобы в парламенте у нас были профессионально подготовленные специалисты, которые имеют свою жизненную позицию и могут аргументировать причины изменений», – говорит Попов.
По словам министра, сегодня отрасль требует серьезных изменений и правильного понимания проблематики и механизмов решени.
Ранее спикер алтайского Заксобрания Александр Романенко говорил, что на праймериз «Единой России», а при успешном прохождении и на сами выборы от партии, в этом году пойдут главный врач центра травматологии и ортопедии Владимир Пелеганчук, главный врач онкодиспансера Игорь Вихлянов и замминистра здравоохранения Владимир Лещенко.
Заксобрание, по его мнению, обновится на 30-40%
Зачем политикам, Слугам Народа что- то лоббировать? Политика и медицина, политика и образование, политика и культура и т.д. не совместимы. Политики находятся в другой реальности и очень далеки от Непосредственной Власти Народа РФ. Неужели не видно что все искусственное, муть голубая... выборы, лидерство... практически ни у одного политика на Алтае нет поддержки масс. Посмотрите на явку, какие вы лидеры? при явке на выборы 7-25%- 35% из них 70% подневольные... вас это устраивает? как вы себе представляете без административного ресурса "побеждать"? Поддержка масс есть у ВНЕКЛАССОВОГО Путина В.В. и была у Евдокимова М.С... Ни одного интересного кандидата на горизонте не видно... за которого бы НЕПОСРЕДСТВЕННАЯ ВЛАСТЬ НАРОДА РФ массово проголосовала, ВНЕКЛАССОВЫМ не нужно манипулировать сознанием Земляков, нанимать политтехнологов, добровольно- принудительно "просить" за кого-то проголосовать... Слава Богу, что будущее за ВНЕКЛАССОВЫМИ лидерами у которых будет поддержка масс.