Лоббировать интересы отрасли. Глава алтайского минздрава прокомментировал участие врачей в выборах 2021 года

Дмитрий Попов Фото: zdravalt.ru

Присутствие в алтайском парламенте Алтайского края представителей медицинского сообщества будет полезно для отрасли, так как они смогут отстаивать ее интересы. Об этом во время пресс-конференции 22 апреля заявил глава регионального минздрава Дмитрий Попов.

Он добавил, что обсуждал политические амбиции с главными врачами, которые изъявили желание участвовать в выборах в АКЗС в сентябре 2021 года. Потому как «на чаше весов находятся политическая составляющая и организация медпомощи, которая не носит политической окраски». А потому очень важно понимать, не повлияет ли отвлечение такого специалиста от работы в медорганизации.

При этом добавил, что относится к их решению положительно.

«Я считаю полезным наличие в парламенте представителей медицинского сообщества, авторитетных людей, которые находят серьезную поддержку со стороны региона, чтобы в хорошем смысле слова лоббировать интересы отрасли. Крайне важно, чтобы в парламенте у нас были профессионально подготовленные специалисты, которые имеют свою жизненную позицию и могут аргументировать причины изменений», – говорит Попов.

По словам министра, сегодня отрасль требует серьезных изменений и правильного понимания проблематики и механизмов решени.

Ранее спикер алтайского Заксобрания Александр Романенко говорил, что на праймериз «Единой России», а при успешном прохождении и на сами выборы от партии, в этом году пойдут главный врач центра травматологии и ортопедии Владимир Пелеганчук, главный врач онкодиспансера Игорь Вихлянов и замминистра здравоохранения Владимир Лещенко.