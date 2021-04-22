О проектеРеклама
Новости
Мнения
Аналитика
Рейтинги
Проекты
Газета
Новости
Мнения
Аналитика
Рейтинги
Проекты
Газета

Главное
Коронавирус Острая тема Выборы - 2021 Беседы с учеными Парламент Алтайского края
Коронавирус
Острая тема
Выборы - 2021
Беседы с учеными
Парламент Алтайского края

Лоббировать интересы отрасли. Глава алтайского минздрава прокомментировал участие врачей в выборах 2021 года

Новости
1
Дмитрий Попов
Дмитрий ПоповФото: zdravalt.ru

Присутствие в алтайском парламенте Алтайского края представителей медицинского сообщества будет полезно для отрасли, так как они смогут отстаивать ее интересы. Об этом во время пресс-конференции 22 апреля заявил глава регионального минздрава Дмитрий Попов.

Он добавил, что обсуждал политические амбиции с главными врачами, которые изъявили желание участвовать в выборах в АКЗС в сентябре 2021 года. Потому как «на чаше весов находятся политическая составляющая и организация медпомощи, которая не носит политической окраски». А потому очень важно понимать, не повлияет ли отвлечение такого специалиста от работы в медорганизации.  

При этом добавил, что относится к их решению положительно.

«Я считаю полезным наличие в парламенте представителей медицинского сообщества, авторитетных людей, которые находят серьезную поддержку со стороны региона, чтобы в хорошем смысле слова лоббировать интересы отрасли. Крайне важно, чтобы в парламенте у нас были профессионально подготовленные специалисты, которые имеют свою жизненную позицию и могут аргументировать причины изменений», – говорит Попов.

По словам министра, сегодня отрасль требует серьезных изменений и правильного понимания проблематики и механизмов решени. 

Ранее спикер алтайского Заксобрания Александр Романенко говорил, что на праймериз «Единой России», а при успешном прохождении и на сами выборы от партии, в этом году пойдут главный врач центра травматологии и ортопедии Владимир Пелеганчук, главный врач онкодиспансера Игорь Вихлянов и замминистра здравоохранения Владимир Лещенко.

Александр Романенко

Фракции старые, лица новые. Глава алтайского парламента Романенко дал прогноз на будущий созыв АКЗС

Новости

Заксобрание, по его мнению, обновится на 30-40%

1172
#Новости Барнаул #новости Алтайский край #новости Сибири
﻿
﻿
Комментарии (1)

1000

АНГЕЛ ХРАНИТЕЛЬ

Зачем политикам, Слугам Народа что- то лоббировать? Политика и медицина, политика и образование, политика и культура и т.д. не совместимы. Политики находятся в другой реальности и очень далеки от Непосредственной Власти Народа РФ. Неужели не видно что все искусственное, муть голубая... выборы, лидерство... практически ни у одного политика на Алтае нет поддержки масс. Посмотрите на явку, какие вы лидеры? при явке на выборы 7-25%- 35% из них 70% подневольные... вас это устраивает? как вы себе представляете без административного ресурса "побеждать"? Поддержка масс есть у ВНЕКЛАССОВОГО Путина В.В. и была у Евдокимова М.С... Ни одного интересного кандидата на горизонте не видно... за которого бы НЕПОСРЕДСТВЕННАЯ ВЛАСТЬ НАРОДА РФ массово проголосовала, ВНЕКЛАССОВЫМ не нужно манипулировать сознанием Земляков, нанимать политтехнологов, добровольно- принудительно "просить" за кого-то проголосовать... Слава Богу, что будущее за ВНЕКЛАССОВЫМИ лидерами у которых будет поддержка масс.

Ответить