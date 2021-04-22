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Никакого праздника. Профсоюзные шествие и митинг 1 мая отменены в Барнауле

Новости
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Запрет
ЗапретФото: pixabay.com

Алтайский краевой совет профсоюзов отменил запланированные на 1 мая шествия и митинг в столице региона. Причиной стала эпидемиологическая ситуация. Об этом «Политсибру» рассказал руководитель организации Иван Панов.

«Рекомендации федеральной власти: все публичные мероприятия по 9 мая включительно отменить», – сообщил Панов.

Напомним, что крайсовпроф планировал провести в Барнауле в День солидарности трудящихся шествие от здания дома Союзов до площади Сахарова, где бы оно заканчиломь митингом. Мероприятие должно было пройти под лозунгом «Восстановить справедливое развитие общества». Впрочем, некоторые мероприятия профсоюзы намерены провести онлайн.

Кстати, по данным "Политсибру", причина отмены не в ковиде, а в опасении властей, что массовое мероприятие может привлечь оппозиционно настроенных граждан, которые будут инициировать провокации.

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#Новости Барнаул #новости Алтайский край #новости Сибири
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