Медработники тоже люди. Алтайский минздрав скоро завершит проверку по ошибочной вакцинации от коронавируса

Вакцина Фото: pixabay.com

Проверка ситуации с ошибочной вакцинацией в горбольнице №12, где пациенту вместо прививки против гепатита и дифтерии поставили «Спутнике V», еще не завершена. Об этом во время пресс-конференции 22 апреля заявил министр здравоохранения Дмитрий Попов. При этом он не исключил, что это было врачебная ошибка.

«Медицинские работники это люди, которые склонны и могут ошибаться, особенно в серьезном ажиотаже, в котором они сегодня работают. Мы планируем в течение следующей недели завершить эти работы и после этого представить результаты», – заверил министр.

Напомним, в марте житель Барнаула пришел в горбольницу №12, чтобы поставить прививку от гепатита. Однако врачи по ошибке ввели ему вакцину от коронавируса. Он заметил этого только после того, как посмотрел в сертификат прививок. Причем вакцинироваться от COVID-19 барнаулец не планировал, так как недавно переболел ковидом. После случившегося в медицинском учреждении изменили подход к вакцинации (в частности, выделили отдельный прививочный кабинет).