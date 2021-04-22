Депутаты АКЗС и барнаульской гордумы оценили послание президента Путина парламенту

Послание Владимира Путина Федеральному собранию 21 апреля 2021 года Фото: altai-ter.er.ru

Послание президента России Владимира Путина Федеральному собранию вызвало обсуждения во властных структурах. В том числе, и среди депутатов Барнаульской гордумы и Алтайского краевого Заксобрания.

Так, директор «Барнаульского зоопарка» и депутат АКЗС по Индустриальному району Сергей Писарев похвалил президента за то, что тот больше говорил о внутренней, а не о внешней политике.

Он назвал речь Путина человечной и демографичной и отметил, что поддержка материнства, отцовства и детства выходит на новый этап, как и забота о ближних. Писарев считает, что таким и должно быть послание главы государства. Однако особое внимание директор зоопарка уделил заботе о экологии.

«Мне всегда больно видеть, как страдает природа региона, поэтому считаю правильной мысль президента о том, что при получении прибыли за счет природы нельзя забывать об ответственности перед окружающей средой: получил прибыль – убери за собой», – рассказал Сергей Писарев.

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Известный дзюдоист, чемпион мира и Европы, депутат барнаульской гордумы Иван Нифонтов оценил слова президента о поддержке семей с детьми (в том числе и неполных), а также предложение помогать родителям дошкольников оплачивать больничные листы.

«Отдельно замечу об изменениях в оздоровительной кампании. Компенсация в размере 50% от стоимости путевки позволит пройти оздоровительную кампанию большему числу детей. Это важно не только для общего оздоровления, но и для подготовки юных спортсменов, которые приезжают в лагеря на спортивные сборы», – отметил Иван Нифонтов.

О продлении Владимиром Путиным программы возврата средств за путешествия по России рассказал депутат БГД по Железнодорожному району Александр Локтев.

«У нас много уникальных мест, поэтому поддержка в развитии отечественных туристических маршрутов очень важна. Кроме того, отдельно президент отметил Алтай и соседний к нам Шерегеш в контексте ключевых направлений туризма», – рассказал Локтев.

Депутату АКЗС по Индустриальному району Дмитрию Аганову понравились слова Путина о бизнесе. Аганов считает, что глава государства прислушивается к предпринимателям.

«Президент последовательно внедряет в сознание людей простую мысль: бизнес – это не жулик-капиталист, а созидатель. Мне нравится подход, что ключевые решения принимаются в диалоге с предпринимательским сообществом. Так и делается в цивилизованных странах, так должно быть и у нас», – сказал Дмитрий Аганов.

Депутат гордумы по Центральному району Вячеслав Перерядов отметил, что инфраструктурные кредиты, о который упоминал Путин, могут помочь развитию Барнаула и Алтайского края. С помощью кредитов, считает депутат, краевая столица сможет построить новые дороги, а край – развивать туризм.

«Все это будет способствовать модернизации транспортной инфраструктуры, развитию туристического кластера в краевой столице. В целом ставка на поддержку и развитие внутреннего туризма открывает перед нашим регионом многие перспективы: инвестиции в курорты Белокурихи, «Сибирский Артек», другие туристические центры Алтая», – сказал Вячеслав Перерядов.

С ним согласен и депутат БГД по Ленинскому району Дмитрий Абалымов, который тоже считает, что без инвестиций Алтайский край не может осуществить крупные проекты.

Депутат БГД по Ленинскому району Александр Лисицын полагает, что президент упомянул главные проблемы регионов, а именно здравоохранение, образование и демографию. В частности, Лисицын отметил поддержку больниц и заявление президента о том, что в поселки и малые города направят пять тысяч машин скорой помощи.

«Уверен, что данная инициатива президента сыграет важную роль для каждой сельской больницы в регионе», – сказал депутат.

О несвязанной с экономикой части послания упомянул депутат АКЗС по Октябрьскому району Артем Шамков. Ему понравились слова Владимира Путина о российских учебниках истории. Шамков считает, что подача фактов в учебных пособиях должны быть единой.

«Историческая память должна передаваться без искажений», – уверен народный избранник.

Кроме того, большую часть своего выступления Владимир Путин посвятил вопросам коронавируса. Он рассказал о том, как страна пережила пандемию и призвал всех вакцинироваться. Последнее стало главным моментом выступления для депутата БГД по Октябрьскому району Дмитрия Ильиных.

«Поддерживаю слова президента о том, что гражданам необходимо вакцинироваться от коронавируса, так как эпидемиологическая ситуация по-прежнему остается непростой. Давайте бережнее относиться к своему здоровью», – сказал Дмитрий Ильиных.

Напомним, что президент Владимир Путин выступил перед Федеральным собранием 21 апреля. Он анонсировал новые меры соцподдержки граждан, предложил пути решения демографических проблем, рассказал о помощи регионам, а также негативно высказался о политике западных стран.