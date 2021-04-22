Алтайская прокуратура выявила хищения на 3 млн рублей во время ремонта котельной в Камне-на-Оби

Котельная №29 в Камне-на-Оби Фото: Анна Меньшикова/ Толк

Каменская межрайонная прокуратура выявила хищения при проведении работ по техническому перевооружению крупнейшей котельной в Камне-на-Оби. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

В ходе проверки выяснилось, что было похищено 3 млн рублей из выделенных на перевооружение котельной №29 в 2020 году денег.

«В результате нарушены права и законные интересы жителей города Камень-на-Оби, обслуживаемых котельной №29, на получение коммунальной услуги теплоснабжения надлежащего качества, поскольку до настоящего времени котельное оборудование после технического перевооружения в эксплуатацию не введено», – рассказали в пресс-службе прокуратуры.

Материалы проверки прокуратура передала в следственные органы. Они возбудили уголовное дело по ч.4 ст.160 УК РФ (присвоение или растрата). По этой статье виновному грозит до 10 лет тюрьмы.

Напомним, что в Камне-на-Оби на котельных 42, 29 и 44 в январе 2021 года произошло несколько аварий. Работникам пришлось подавать топливо вручную, в домах города стало холоднее.

Губернатор региона Виктор Томенко посылал в Камень-на-Оби главу краевого минстроя и ЖКХ Ивана Гилева. Без горячей воды осталось 65 многоквартирных домов, пять социальных объектов, в зону отключения попали 1755 тысяч человек.