Главное – повышение качества жизни. Алтайский сенатор Белоусов оценил послание президента

Сергей Белоусов Фото: предоставлено Сергеем Белоусовым

Обращение Владимира Путина к Федеральному Собранию, да и всей стране носило выраженный социальный характер. Президент затронул много важнейших для страны тем. Такое мнение высказал зампред комитета Совета Федерации по аграрно-продовольственной политике и природопользованию, сенатор от Алтайского края Сергей Белоусов.

Плодитесь и прививайтесь. О чем рассказал Путин в своем послании Федеральному собранию Аналитика 22.04.2021 7:34

«В целом послание. Ключевая цель всех преобразований – повышение уровня и качества жизни людей. Главным механизмом достижения которой должны стать мероприятия по поддержке граждан с низким уровнем доходов, семей с детьми и молодежи в рамках плана национального развития, который президент поручил подготовить уже к 1 июля текущего года.

Благоустройство городов и поселков – еще одно важнейшее направление. Четкий план газификации, при котором люди будут избавлены от необходимости платить за подведение газа к своему участку – серьезный шаг со стороны государства.

Задачи по улучшению предпринимательского и инвестиционного климата, созданию новых рабочих мест и рост реальных доходов населения остаются главными приоритетами для всех субъектов России.

Стимулирование внутреннего туризма – новый акцент в повестке.

Сегодня внутренний туризм становится популярным среди населения и пандемия придала этой тенденции новый импульс. В дополнение к существующим мерам поддержки инвесторов, президент предлагает создать наилучшие условия для развития туристического бизнеса. Это хорошая новость для нашего края, возможность обновить инфраструктуру отелей и гостиниц по сниженным ставкам, улучшив тем самым качество предоставляемых услуг.

Традиционно, глава государства в своей речи не только обозначил реальные болевые вопросы, но и сформулировал четкие поручения с конкретными сроками их выполнения.

Новый спектр стратегических задач потребует от Законодателей оперативного реагирования в части подготовки необходимой нормативно-правовой базы. Регионам же в свете новых задач нужно будет скорректировать собственные программы развития и, конечно, воспользоваться беспрецедентным правом по реструктуризации кредитов для реализации важнейших инфраструктурных проектов».