Депутат Голобородько оценил важность послания президента и перспективы Алтайского края в получении помощи

Денис Голобородько Фото: altai-ter.er.ru

Заместитель руководителя фракции «Единая Россия» в Алтайском краевом Законодательном Собрании Денис Голобородько считает, что у региона есть все шансы рассчитывать на получение инфраструктурных кредитов, о которых президент России Владимир Путин рассказывал в послании Федеральному собранию. А все благодаря тому, что у региона мало долгов.

«Обрадовало, что отдельно президент призвал правительство руководствоваться принципом справедливости, поддерживая и те регионы, которые проводили и проводят взвешенную бюджетную политику, то есть чем меньше долгов было у региона, тем больше он сможет получить инфраструктурных кредитов», – отметил Голобородько.

Депутат призвал представителей всех ветвей власти объединяться и определить приоритетные дли региона проекты.

Высказался Голобородько и о других предложениях Владимира Путина, многие из них полностью соответствуют курсу «Единой России». Депутат отметил, что партия уже предлагала решить проблему плохого состояния парка автомобилей скорой помощи в селах и оплачивать больничные листы родителям детей дошкольного возраста независимо от трудового стажа. Президент как раз поручил направить в села новые кареты скорой и подготовить целостную систему мер поддержки семей с детьми.

Кроме того, замруководителя фракции заявил, что для Алтайского края особенно актуально еще и поручение президента о поддержке домов культуры, библиотек и музеев на селе.

«Накануне я посетил несколько учреждений культуры на своем округе, работники этой сферы и местные жители давно ждали подобной поддержки со стороны государства. Конечно же, что-то нам в рамках партийного проекта «Культура малой родины» удается реконструировать и обновлять, однако дополнительные бюджетные средства позволят увеличить охват таких учреждений», – рассказал Денис Голобородько.

В четверг, 22 апреля, в Москве на совместном заседании президиума Генсовета и бюро высшего совета ЕР будет обсуждать реализацию предложений Владимира Путина. На мероприятии сформируют рабочие группы по основным направлениям послания и закрепят ответственных из членов программной комиссии.

Напомним, что президент Путин выступил перед Федеральным собранием 21 апреля. Он призвал россиян прививаться, анонсировал новые меры соцподдержки, поговорил о проблемах демографии и заботе о материнстве, затронул сферу туризма и «пожурил» Запад.

Что касается инфраструктурных кредитов, то на них российским регионам до 2021 года будет выделено не менее 500 млрд рублей. Процентная ставка составит 3-5%, а срок погашения – 15 лет.