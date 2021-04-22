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Общее количество заболевших коронавирусом в Алтайском крае достигло 49 тысяч человек

Новости
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Коронавирус
КоронавирусФото: pixabay.com

С начала пандемии коронавирусом заразились уже 49 тысяч жителей Алтайского края. Выздоровело 43,9 тысяч человек, а скончалось 2,9 тысяч заразившихся, 2 тысячи из них именно от инфекции.

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За минувшие сутки зарегистрировано 83 новых случая заболевания, 76 пациентов выздоровело, а восемь скончалось, все из них – именно от COVID-19.

На 22 апреля в инфекционных госпиталях лечится 874 человек с коронавирусом и 332 пациента с пневмонией. Тяжело переносят вирус 193 инфицированных, из них 87 жителей края подключены к аппаратам ИВЛ. Сейчас в регионе остается 400 резервных коек. Дома лечатся 16 бессимптомных больных и 93 пациента с пневмонией.

Продолжается вакцинация населения от коронавируса. 74,2 тысячи жителей региона получили первую прививку из двух, 89 тысяч человек вакцинировались полностью

#коронавирус #Новости Барнаул #новости Алтайский край
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