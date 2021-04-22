Власти Барнаула рассказали, что будет в Мизюлинской роще после благоустройства

Мизюлинская роща Фото: barnaul.org

Работы по благоустройству Мизюлинской рощи завершатся до 1 сентября 2021 года. Там высадят новые деревья, проведут освещение, поставят скамейки и урны. Об этом рассказал начальник отдела благоустройства и озеленения комитета по дорожному хозяйству, благоустройству, транспорту и связи Елена Королева на онлайн-конференции.

В мае специалисты еще раз обследуют зеленые насаждения и определят, какие деревья являются аварийными. Планируются, что деревья и кусты в роще будут убирать по минимуму.

Вместо них высадят 129 новых (а именно 29 сосен, 22 сибирских лиственницы, четыре ели, пять дубов, 61 тополь, три клена и пять яблонь). Кроме того, в роще появится 559 новых кустарников.

«Проектом благоустройства предусмотрено освещение территории в ночное время, будет установлено 127 столбов наружного освещения. Планируется установка малых архитектурных форм (89 скамеек, 54 урны, пергола состоящая из 7 арок) вдоль главной аллеи, на центральной площадке», – отметила Елена Королева.

Также в роще появится три новых детских площадки (три игровых комплекса, пять качелей и две сетчатые конструкции). Ширина дорог будет увеличена до «комфортных значений», на основных пешеходных направлениях появятся твердые покрытия.

Ширина центральной аллеи составит более четырех метров, а пешеходных дорожек – от одного до трех метров. В роще будет и велодорожка с двухсторонним движением шириной 2,5 метров. Планируется сделать пять основных и семь дополнительных входов с территорий прилегающих участков.

Благоустройство рощи власть еще будет обсуждать с жителями Барнаула. Так, результаты одного опроса уже переданы подрядчику для разработки эскизного проекта.

Напомним, что ранее общественники обвиняли чиновников в намерении вырубить часть деревьев при благоустройстве. Активист Юрий Красильников даже создавал петицию на сайте change.org, в которой требовал остановить вырубку.

Мизюлинская роща в 11 га находится в Индустриальном районе Барнаула. В 2020 году она заняла второе место в голосовании за общественные территории и попала в план по благоустройству на 2021 год. Стоимость работ составит 58,3 млн рублей.