Глава минздрава заверил, что в Алтайском крае не закроется ни одно медучреждение

Дмитрий Попов Фото: zdravalt.ru

Ни одной медицинской организации и ни одного юридического лица не планируют оптимизировать или ликвидировать в Алтайском крае при модернизации первичного звена. Об этом во время пресс-конференции 22 апреля заявил министр здравоохранения Дмитрий Попов.

«Наоборот у нас стоит задача построить 130 современных объектов до 2025 года, чтобы сделать сделать медицинскую помощь комфортной, удобной, доступной для жителей», – заверил министр.

Программа модернизации рассчитана на пять лет (2021-2025 годы), на нее направят 8,4 млрд рублей.

Деньги пойдут на улучшение инфраструктуры, покупку медицинского оборудования, замену автопарка. Но все-так основная часть средств потребуется на ремонт медучреждений и строительство новых объектов – ФАПов, врачебных амбулаторий и поликлиник.

По словам министра, в 37 поликлиник поставят современную технику для рентгена, флюорографии и УЗИ. Цена вопроса – более 1 млрд рублей, в том числе 617 млн рублей уже в 2021 году.

«В 2021 году мы продолжим строить поликлинику в Советском районе, противотуберкулезного диспансер, планируется создание инфекционного отделения в Павловской районной больнице. Мы завершаем ремонт в городской больнице №3 по поликлиническому подразделению, оснастим его оборудованием и мебелью. Также завершим строительство поликлиники в Алтайском районе», – говорит Дмитрий Попов.

Также в этом году разработают проекты для ремонта 23 взрослых поликлиник, в год на это власти будут выделять до 300 млн рублей. Завершить реализацию этого проекта намерены до 2024 года.

В 2021 году за краевые средства минздрав приступит к началу строительства дорогого объекта – хирургического корпуса Центра охраны материнства и детства. Завершить возведение объекта планируют через три года.

Дмитрий Попов заверил, никаких вопросов оптимизации Шелаболихинской ЦРБ, которая в прошлом году осталась без главного врача, сегодня не стоит. Кроме того, ликвидировать юридическое лицо также никто не планируют. При этом он признал, что в организации сложилась серьезная кредиторская задолженность, необходимо решать текущие вопросы, чтобы обеспечить бесперебойную медпомощь и сохранить медперсонал. Пока в больнице назначили временно исполняющего обязанного главного врача, ситуация в учреждении, по словам министра, постепенно выправляется.