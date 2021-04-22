Алтайский депутат предложил способ обеспечения детей-сирот жильем

Александр Романенко Фото: Олег Укладов

Чтобы помочь детям-сиротам получить положенное им по закону жилье нужна единая федеральная программа, а выдача жилищных сертификатов выпускников детдомов должна охватывать всю страну. С таким предложением выступил спикер Алтайского краевого Заксобрания Александр Романенко на заседание комиссии Совета законодателей 20 апреля. Об этом сообщает пресс-служба краевого парламента.

«Одного регионального законодательства в этой части недостаточно(…). Должно быть федеральное регулирование. Нужны законодательные механизмы, позволяющие защитить интересы сирот. Например, введение ответственности за незаконное обналичивание жилищного сертификата, по аналогии с материнским капиталом», – предложил депутат.

Напомним, что сейчас жилищные сертификаты действуют не во всех регионах страны. Они являются формой соцвыплаты, позволяющей тем, у кого возникли проблемы с получением жилплощади, самостоятельно ее приобрести. Первыми двумя регионами, где начали выдачу сертификатов, стали Приморье и Вологодская область.

В Алтайском крае этот закон приняли в феврале 2021 года. Сертификат могут получить сироты достигшие 23 лет, «адаптированные к самостоятельной жизни» и имеющие судебное решение о предоставлении жилья, вступившее в силу до 1 января 2019 года.

Нужно отметить, что в крае проблема жилья для сирот стоит особенно остро. Этот вопрос регулярно привлекает внимание правоохранительных органов, а регион недавно попал в число тех, где средства на решение этой проблемы расходуются хуже всего.