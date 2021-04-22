На несанкционированном митинге оппозиции в Барнауле задержали 35 человек – СМИ

Задержания на несанкционированном митинге в Барнауле Фото: Антон Дегтярев

На несанкционированной акции в поддержку Алексея Навального в среду, 21 апреля, задержали 35 человек. Из них шестеро – несовершеннолетние. Об этом сообщает РИА «Новости».

Задержанных детей выводили в отдельный автобус. Полицейские вызвали их родителей. Самый младший – 2009 года рождения. Его родителей привлекут к административной ответственности, потому что ребенок раздавал листовки.

Впрочем, никакой официальной информации по задержанным от МВД пока не было.

Зато есть данные по количеству участников. По сообщению ведомства, на барнаульский митинг пришло 150 человек (для сравнения: в Тюмени, Братске, Благовещенске собралось не более 50 человек, в Иркутске было 500, а Омске – 900). Среди них были люди всех возрастов – от пожилых людей до детей. Из-за акции сотрудники правопорядка оцепили центр города и огородили площадь от ЦУМа до главного корпуса АлтГУ. Кстати, огородили и саму площадь Сахарова, чтобы ее покинуть, нужно было предъявить документы.

Напомним, что барнаульские власти планировали ограничить движение транспорта по проспекту Ленина от улицы Молодежной до улицы Пушкина, но в итоге не сделали этого. Также в мэрии рассматривали вариант закрыть магазины и общепиты, но большинство точек в центре работали в обычном режиме. Это было нужно, если бы протестующие провели шествие, но сделать этого им не дали сотрудники полиции. Хотя небольшими группами люди «гуляли» до наступления темноты.

Напомним, что причиной для протестов стало плохое состояние здоровья Навального, который сейчас сидит в тюрьме. Он проведет в заключении 2 года и 8 месяцев.

Задержания на несанкционированном митинге в Барнауле Фото: Антон Дегтярев