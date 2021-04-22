Строительство второго комплекса в алтайской игорной зоне «Сибирская монета» приостановили из-за пандемии

Казино Фото: pixabay.com

Компания «Золотая ласточка 8» приостановила строительство комплекса с отелем и казино в игорной зоне «Сибирская монета» в 2020 году. Об этом во время пресс-конференции 21 апреля рассказал начальник управления Алтайского края по развитию туризма и курортной деятельности Евгений Дешевых.

Он отметил, что инвестор выполнил на площадке все подготовительные работы и получил разрешения на строительство по первому этапу реализации проекта.

«Единственное, в силу событий осенью-зимой 2020 года работы были приостановлены. Сегодня компания актуализирует график финансирования и строительства объекта. В ближайшее время мы его должны получить», – говорит Дешевых.

Но пока власти исходят из того, что строительные работы завершатся, как и было запланировано изначально – в 2024 году.

Напомним, инвестор планировал построить комплекс с отелем на 150 номеров, рестораном, бассейном, спа-салоном, спортзалом и другими объектами. Также здесь должен быть слот-зал на 300-игровых автоматов и 10 игорных столов. Общей объем инвестиций в проект составит 3,6 млрд рублей.

В настоящий момент на территории «Сибирской монеты» располагается только один развлекательный комплекс Altai Palace. По словам Дешевых, в 2020 году из-за коронавируса он не работал с апреля по июнь включительно. Несмотря на это, в прошлом году количество гостей увеличилось на 7%, объем услуг – на 40% , а налоговые поступления сохранились на уровне 2019-го. Также сейчас предприятие рассматривает возможность реализации проекта по увеличению мест проживания.