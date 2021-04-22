Плодитесь и прививайтесь. О чем рассказал Путин в своем послании Федеральному собранию

Владимир Путин Фото: kremlin.ru

Послание президента Российской Федерации Владимира Путина Федеральному собранию в 2021 году состоялось 21 апреля. Оно прошло по традиционной схеме: анонсы новых мер социальной поддержки, проблемы демографии и немного внешней политики в виде обращения к западным партнерам. Новой темой, разумеется, стал коронавирус и его последствия для экономики и общества. Что «светит» тем, кто решил разозлить Россию, и какие бонусы пообещал президент матерям-одиночкам – в материале «Политсибру».

Звездно-полосатый Шерхан

Пожалуй, внешнеполитический блок выступления президента в этом году стал самым ярким, хотя в начале глава государства и объявил, что скажет о глобальных вопросах «буквально несколько слов».

Путин вспомнил о некоторых недавних инцидентах, например, о попытке покушения на президента Белоруссии Александра Лукашенко, по делу о которой в Минске был задержан гражданин США.

«Можно иметь любую точку зрения по поводу политики Лукашенко. Но практика организации госпереворотов и политических убийств это уже слишком», – отметил глава государства.

Кроме того, он пояснил, что Россия хотела бы иметь хорошие отношения с западными партнерами, но попытки ее «цеплять» среди стран Запада стали превращаться в «новый вид спорта». Любителей этой дисциплины он сравнил с весьма неожиданными персонажами.

«Вокруг них, как вокруг Шерхана, крутятся всякие мелкие Табаки, подвывают чтобы задобрить своего сюзерена», – вспомнил президент Киплинга.

Подобные литературные экскурсы, к слову, для главы государства являются своего рода традицией.

А в качестве ответа всем Шерханам и Табаки выступят новинки российского вооружения, которые из проектов и разработок давно уже стали реальностью.

В завершение этого блока глава государства – который, напомним, является еще и верховным главнокомандующим вооруженных сил – заявил, что Россия является лидером в создании боевых систем нового поколения. И именно поэтому призывает всех жить дружно и не переходить в ее отношении «тонкую красную черту». Иначе, о содеянном придется пожалеть, пригрозил президент.

Коронная тема

Коронавирус, его последствия для общества и проблемы здравоохранения президент сделал открывающим блоком выступления.

Несмотря на тревогу в начале эпидемии, глава государства все равно был уверен, что страна сможет преодолеть и это испытание. Путин похвалил ученых, разработавших уже три вакцины от коронавируса. И в целом на теме прививок и их необходимости сделал особы акцент. Мнение президента тут однозначное: вакцинироваться нужно всем, и как можно скорее.

«Центральное значение сейчас имеет вакцинация. Обращаюсь ко всем гражданам России: сделайте прививку. Другой путь хуже – переболеть с труднопредсказуемыми последствиями», – призвал граждан преодолеть страх перед уколами президент.

Отметил глава государства и ущерб, нанесенный коллективному здоровью приостановкой плановой медпомощи. Он призвал правительство расширить программы диспансеризации, а также объявил, что в сельскую местность направят пять тысяч новых карет скорой помощи, что позволить почти полностью обновить их автопарк.

В целом же работу российского здравоохранения Путин оценил высоко.

«Здравоохранение во многих ведущих странах – мы это хорошо знаем, собственно, они сами об этом говорят – не смогло так же эффективно, как это сделали мы в России, отразить вызовы эпидемии», – заявил президент.

Материнская плата

Как водится, Путин уделил немало времени темам демографии и поддержки материнства и семей с детьми.

Напомнив про уже существующие в этой сфере меры, глава государства поручил правительству к 1 июля подготовить целостную систему мер поддержки семей, которая должна будет свести угрозу бедности к минимуму.

Не обошлось и без новых выплат. Например, деньги от государства получат родители-одиночки.

«С 1 июля текущего года детям в возрасте от 8 до 16 лет включительно, растущим в таких семьях, будет назначена выплата. Ее размер в среднем по стране составит 5650 рублей», – объявил президент.

Кроме того, 6350 рублей получат женщины, вставшие на учет на ранних сроках беременности и находящиеся трудной материальной ситуации.

А в середины августа родители всех школьников и тех, детей, которые еще только пойдут осенью в первый класс, получат по 10 тысяч рублей. Правда, не совсем понятно, на каждого ребенка или на семью.

Также президент отметил, что «больничные выплаты» по уходу за ребенком необходимо сделать не зависящими от трудового стажа матери. К слову, здесь глава государства не преминул напомнить, что эта идея принадлежит «Единой России».

Наконец, продлена до 2026 года будет и программа материнского капитала. Его сумма проиндексирована и составит 640 тысяч рублей.

Обучим учителей

В сфере образования объявлена выплата кураторам групп в среднеспециальных учебных заведениях, аналогичная надбавке за классное руководство в школах. Ее размер – пять тысяч рублей.

Также президент предложил направить 10 миллиардов рублей на капремонт и техническое оснащение педагогических вузов. Еще 24 миллиарда - на обновление учреждений культуры в селах и малых городах страны.

Российскую науку тоже ждут большие бонусы. 1 триллион 630 миллиардов рублей пойдут на гражданские исследования. Впрочем, наука тоже должна соответствовать.

«В случае появления инфекции, такой же опасной, как коронавирус, или, может быть, больше, не дай Бог, Россия должна быть готова в течение четырех дней, именно в течение четырех дней, разработать собственные тест-системы и в самое короткое время создать эффективную отечественную вакцину», – поставил российским ученым задачу Путин.

Дело зеленое

Экологическая часть тоже содержала в себе грандиозные планы.

«За предстоящие 30 лет накопленный объем чистой эмиссии парниковых газов в России должен быть меньше, чем в Евросоюзе. Это сложная задача, имея в виду размер нашей страны, особенности ее географии, климата и структуры экономики», – отметил Путин.

Он также заявил, что механизм расширенной ответственности производителя (когда предприятие либо утилизирует отходы самостоятельно, либо платит экосбор) необходимо запустить как можно скорее. А все ради перехода к так называемой «экономике замкнутого цикла».

Еще одним планом стало снижение вредных выбросов в атмосферу в 12 крупнейших промышленных центрах страны на 20% к 2024 году. Для этого, по мнению президента, нужна модернизация очень многих сфер – от промышленности до ЖКХ.

Руссо туристо

Туристическую отрасль, которую изрядно потрепал коронавирус, тоже ждут новшества. Программа, согласно которой можно получить 20% трат на турпоездки по России, будет продлена.

В этом году президент также предложил разрешить студентам-путешественникам жить в общежитиях в других регионах. Кроме того, для отличившихся на олимпиадах и в волонтерстве туристический кэшбэк будет действовать и в период каникул.

Помощь регионам

Субъектам федерации помогут с долговой ношей. Но, конечно, в разумных пределах.

«Весь объем коммерческого долга субъекта Федерации, превышающий 25% его собственных доходов, будет замещен бюджетными кредитами со сроком погашения до 2029 года», – заявил президент.

Кроме того, глава государства предложил реструктуризировать бюджетные кредиты, связанные с борьбой против коронавируса. Срок их погашения также продлен до 2029 года.

Теперь регионам обещана и новинка: инфраструктурные кредиты. Впрочем, кусок побольше от этого пирога достанется тем, у кого уже сейчас не так много долгов. Потрачены эти деньги должны быть на автомобильные дороги, обновление ЖКХ и общественного транспорта.

Среди других мер, направленных на помощь инфраструктуре, можно назвать и некоторые бонусы тем, кто желает провести газ, но все никак не может. Президент пообещал, что за подводку трубы с голубым топливом к границе участка платить больше не придется.

Глава государства выступал 1 час 16 минут. По традиции много «кхекал» и срывал аплодисменты около десяти раз. А депутаты и сенаторы внимательно слушали, кивали и наверное, уже прикидывали, на что потратят «родительские» десять тысяч. Оправдало ли послание ожидания алтайских политиков – расскажем совсем скоро.