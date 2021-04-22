Студент АлтГПУ Владислав Качеев представляет Алтайский край в финале конкурса «Учитель будущего. Студенты»

Владислав Качеев Фото: пресс-служба АлтГПУ

20 апреля стартовал финал профессионального конкурса «Учитель будущего. Студенты», который проходит на базе образовательного центра «Сириус» в Сочи. Алтайский государственный педагогический университет представляет студент института истории, социальных коммуникаций и права Владислав Качеев.

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«Учитель будущего. Студенты» – всероссийский конкурс по развитию и поддержке перспективных студентов по педагогическим и иным программам высшего образования, которые планируют связать свою профессиональную деятельность с образовательными организациями, обладающих высоким уровнем предметных знаний. Конкурс реализуется в рамках федерального проекта «Социальные лифты для каждого» национального проекта «Образование».

Цель – поиск, развитие и поддержка студентов, которые планируют связать свою профессиональную деятельность с системой образования (в том числе студенты любых вузов, которые планируют или уже работают в системе дополнительного образования, планируют получить вторую специальность «педагог» или являются участниками студенческих педагогических отрядов).

Всего заявки на конкурс подали свыше 12 тысяч человек. На первом этапе участники проходили дистанционное тестирование по определению уровня владения своим предметом для того, чтобы попасть в межрегиональный полуфинал. В полуфинале необходимо было пройти индивидуальные испытания, а также командные задания, направленные на выявление уровня предметных знаний, ключевых психолого-педагогических компетенций. 152 участника прошли в финал, среди которых Владислав.

Финалисты смогут пройти стажировки в детских центрах «Артек», «Орленок», «Океан» и «Смена», а также стать кураторами в образовательном центре «Сириус».