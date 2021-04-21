«Вокруг Шерхана крутятся всякие гиены». Путин рассказал о давлении Запада на Россию

Послание Владимира Путина Федеральному собранию 21 апреля 2021 года Фото: kremlin.ru

Президент Владимир Путин традиционно высказался о своем отношении к политике западных стран. Глава государства заявил, что Россия найдет способ в рамках международного права защитить свои интересы. Об этом он сказал на послании Федеральному собранию 21 апреля.

«На Западе появился новый вид спорта – цеплять Россию. Мы ведем себя, без иронии, скромно, не отвечаем не только на недружественные акции, но и на откровенное хамство. Мы хотим иметь доброе отношение. Но видим, как вокруг Шерхана собираются и крутятся всякие гиены, как у Киплинга», – заявил Путин.

Президент отметил, что Россия не собирается сжигать мосты и идет навстречу другим странам, однако они воспринимают добро как слабость. Глава государства пообещал, что ответ будет «быстрым и жестким», а организаторы каких-либо провокаций «пожалеют о содеянном так, как давно уже ни о чем не жалели».

«Надеемся, что никому не придет в голову переступить красную черту. А где она будет проходить, мы будем определять сами в каждом конкретном случае», – отметил Путин.

Высказался президент и о Белоруссии, где недавно планировалось убийство президента Лукашенко. Президент возмутился, что ситуация в стране не вызвала вопросов у Запада и отметил, что «практика организации убийств – это уже слишком».

И по традиции любого послания Путин заявил, что Россия продолжит отстаивать свои интересы и сможет их защитить, если кто «выбирает высокомерный тон».