Путин заявил о планах по укреплению туристической индустрии в Алтайском крае

Пилотные регионы, где будет осуществляться проект льготного кредитования Фото: скриншот из трансляции телеканала «Россия 24»

Президент Владимир Путин рассказал о запуске программы новых туристических кредитов в России. По словам главы государства, такие кредиты, в частности, помогут укрепить туризм в Алтайском крае. Об этом глава государства заявил во время послания Федеральному собранию 21 апреля.

По словам президента, льготные кредиты будут давать на создание туристической инфраструктуры – в частности, на реконструкцию и строительство отелей и гостиниц. Процентная ставка составит 3-5%, кредит будут давать на 15 лет.

«Пилотными проектами здесь станут развитие Шерегеша, создания яхтенного курорта в Балаклавской бухты в Севастополе, укрепление туриндустрии на Алтае и в Калининградской области. А с учетом ресурсов инфраструктурных кредитов новый импульс получат целые туристические кластеры», – заявил Владимир Путин.

В целом российским регионам до 2023 года на инфраструктурные кредиты выделят не менее 500 млрд рублей. Ставка и срок погашения будет тот же. Также Путин выразил надежду, что скоро в Россию поедут туристы из-за рубежа. Глава государства отметил, что иностранцы должны иметь возможность оформить визу дистанционно всего за четыре дня.

Кстати, о создании в Алтайском крае туристического кластера ходят слухи давно. Его собирается построить известный российский миллиардер Аркадий Ротенберг. Недавно он стал прямым владельцем горнолыжного комплекса в регионе. Ротенберг еще в марте говорил о том, что собирается возвести в Алтайском крае курорт «посерьезнее, чем под Геленджиком».