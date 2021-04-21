Пять тысяч «скорых» получат российские села – Путин

Скорая помощь Фото: Олег Укладов

В течение трех лет российские села получат пять тысяч автомобилей скорой медицинской помощи. Об этом президент Владимир Путин заявил во время послания Федеральному Собранию 21 апреля.

«28 апреля мы будем отмечать День работников скорой медицинской помощи. Эти специалисты должны быть обеспечены всем необходимым. В ближайшие три года мы дополнительно направим еще пять тысяч новых «скорых» в сельскую местность, поселки городского типа и малые города, что позволит почти полностью обновить автопарк», – заявил президент.

Кроме того, он объявил, что автопарк серьезно обновится и в школах. За четыре года планируют закупить не менее 16 тысяч автобусов. Все они должны быть современными и безопасными.