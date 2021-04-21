Меньше долгов – больше кредитов. Путин объявил реструктуризацию долгов регионов

Владимир Путин Фото: kremlin.ru

Бюджетные кредиты регионов России будут реструктуризированы, а коммерческие замещены. Также субъекты федерации получат новые инфраструктурные кредиты. Об этом заявил президент России Владимир Путин во время послания Федеральному собранию в среду, 21 апреля.

«Весь коммерческий долг свыше 25% от собственных доходов регионов будет замещен бюджетными кредитами со сроком погашения до 2029 года», – объявил глава государства.

Также он предложил провести реструктуризацию бюджетных кредитов, которые регионы получили в прошлом году на борьбу с пандемией. Срок погашения по ним истекает к июню 2021 года, но президент предложил продлить дедлайн до 2029 года.

Еще одно предложение – ввести новые инфраструктурные кредиты для регионов под 3% на 15 лет. До 2023 года регионы смогут получить в общей сумме до 500 млрд рублей.

«Принцип распределения будет такой: чем меньше долгов у региона, тем больше он сможет получить кредитов», – подчеркнул президент.