Путин объявил о новых выплатах на детей

Дети Фото: pixabay.com

Семьи, в которых воспитываются дети школьного возраста, получат единовременную выплату по 10 тысяч рублей на каждого ребенка. Об этом президент Владимир Путин заявил во время послания Федеральному Собранию 21 апреля.

«Рынок труда и реальные доходы граждан обязательно будут восстановлены. Но этого еще не произошло. И в этой связи предлагаю произвести еще одну единовременную выплату семьям, где растут дети школьного возраста. А именно по 10 тысяч рублей на каждого школьника», – заявил глава государства.

Также он поручил распространить эту меру на будущих первоклашек – ребят, которые только пойдут в школу в сентябре 2021 года. Обещанные деньги россияне получат в августе, чтобы, как отметил Путин, у родителей было время собрать детей в школу.

Кроме того, президент объявил, что с 1 июля семьям, где мама или папа в одиночку воспитывают ребенка в возрасте от 8 до 16 лет включительно, назначат выплату в размере 5650 рублей.

«Всегда трудно воспитывать ребенка в неполной семье. Тем более когда дети идут в школы, и расходы семейного бюджета увеличиваются. Нужно отдельно поддержать эти семьи», – отметил Владимир Путин.

Также он заявил, что нужно помочь беременным женщинам, которые испытывают материальные трудности. Чтобы мама чувствовала поддержку со стороны государства и общества и была уверена, что ей помогут вырастить малыша, поставить его на ноги. А потому им назначал ежемесячную выплату в размере 6350 рублей.