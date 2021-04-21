Государство компенсирует половину стоимости путевки в детский лагерь в 2021 году

Владимир Путин Фото: kremlin.ru

Жители России получат в 2021 году компенсацию 50% стоимости путевки в детские лагеря. Об этом президент страны Владимир Путин заявил во время послания Федеральному собранию 21 апреля.

Здоровью детей, по словам главы государства, нужно уделить особое внимание.

«Именно в детстве на долгие годы закладываются основы здоровья. Детский отдых нужно сделать максимально доступным. Предлагаю возвращать половину стоимости путевки детей в детский лагерь», – сказал Владимир Путин.

Кроме того, президент призвал власти регионов сформировать дополнительные возможности для студенческого туризма. Он предложил летом текущего года позволить студентам проживать в общежитиях в других регионах страны. «Особо отличившимся» дадут возможность получать кешбэк даже во время каникул.

«Нужно поощрить молодежь, которая проявила себя в олимпиадах, волонтерских и творческих инициативах, проектах платформы «Россия – страна возможностей». Для таких ребят программа частичного возврата средств за туристическую путевку будет действовать и в каникулярный период», – отметил Путин.

Также президент продлил программу возврата 20% затрат на турпоездки по России. Напомним, что кешбэка впервые ввели летом 2020 года. Тогда сумма возврата составила от 5 до 15 тысяч рублей в зависимости от выбранного тура.