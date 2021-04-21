Несанкционированная акция в поддержку Навального прошла в Барнауле

Акция за Навального в Барнауле Фото: «Политсибру»

В Барнауле на площади Советов вечером 21 апреля прошел митинг сторонников осужденного оппозиционера Алексея Навального. Акция не была санкционирована властями города, а потому прошла незаконно. Начиналась довольно тихо и спокойно, но без задержаний не обошлось.

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Некоторое время участники провели на площади, а затем попробовали устроить шествие, но были остановлены полицией (периметр площади был огорожен). Оставшись в кольце правоохранителей, люди начали водить хороводы.

Накануне акции полиция призвала не ходить на митинг и пообещала пресекать все возможные провокации. В общем, полиции на площади Советов было много. И пресекали они действительно любые активности, особенно тех, кто был с плакатами (многих выпускали только через проверку документов, отдельно проверили и журналистов). Официальных данных по количеству участников акции пока нет. Как и по поводу задержанных.

Власти Барнаула в день акции планировали закрыть магазины и общепиты в центре краевой столицы, а также ограничить движение транспорта по проспекту Ленина от улицы Молодежной до улицы Пушкина. Впрочем, закрытыми оказались лишь немногие участки рядом с местом событий.

Напомним, что оппозиционера посадили в тюрьму по делу «Ив Роше» на 3,5 года. Но так как он провел 10 месяцев под домашним арестом, в заключении проведет 2 года и 8 месяцев.

Акция за Навального в Барнауле Фото: «Политсибру»

Акция за Навального в Барнауле Фото: «Политсибру»

Акция за Навального в Барнауле Фото: «Политсибру»

Акция за Навального в Барнауле Фото: «Политсибру»