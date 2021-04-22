«Такое может себе позволить только Путин». За что хвалят и критикуют послание президента алтайские политики

Послание президента Федеральному собранию 21 апреля 2021 года Фото: kremlin.ru

Послание Владимира Путина всегда делит политиков страны на два лагеря: тех, кто полностью его поддерживает, и тех, кто не услышал в речь президента всего, что ожидал. О том, чего хорошего узнали из спича главы государства алтайские политики и общественники в послании, а чего ждали, но не доджались, обсудили на площадке Общероссийского народного фронта. Кстати, там же многие его и смотрели. Кроме депутатов Госдумы и главы региона, которые лично присутствовали на послании. А также председателя АКЗС и некоторых депутатов парламента, которые следили за обращением в Парламентском центре, с ними «Политсибру» пообщался отдельно.

Виктор Томенко Фото: Олег Укладов

Виктор Томенко, губернатор Алтайского края:

«Послание главным образом было направлено на решение проблем внутри страны – в социальной сфере, экономике, и на достижение поставленных национальных целей развития. Президент особое внимание уделил поддержке социально незащищенных категорий населения, решению тех проблем, которые породила пандемия коронавируса – и в сфере занятости, и в сфере восстановления экономики. Очень много инициатив прозвучало, все они лягут в основу наших дальнейших планов и решений. И мы приступим к их реализации».

Александр Романенко Фото: Олег Укладов

Александр Романенко, спикер АКЗС, глава партии «Единая Россия» в Алтайском крае:

«Государство ставит задачу положительных демографических процессов и сбережение нашего населения. Это главный посыл, который шел лейтмотивом послания.

Один из аспектов – развитие регионов. Для Алтайского края, который ведет, как выразился президент, взвешенную финансовую политику, особенно важен посыл, что мы сможем воспользоваться большим объемом средств на инфраструктурные проекты. Алтаю надо срочно определиться, что это будут за проекты – дороги, объекты социальной инфраструктуры, транспортные вопросы.

Мы надеемся, что наши туристические зоны – Бирюзовая Катунь, Белокуриха – также могут рассчитывать на дополнительные меры поддержки».

Александр Прокопьев

Александр Прокопьев, депутат Госдумы от Алтайского края («Единая Россия»):

«Это послание прозвучало после тяжелейшей для страны и мира пандемии, и, конечно же, сегодня всех волнует, как будет восстанавливаться экономика, как будут поддерживать граждан. И президент дал развернутые ответы на многие вопросы. Обозначил будущие социальные выплаты семьям с детьми, поддержку здравоохранения, бизнеса. Сегодня мы услышали пошаговую стратегию развития страны на ближайшую перспективу. Теперь это необходимо обеспечить законодательной базой и сделать это незамедлительно».

Александр Терентьев Фото: пресс-служба партии "Справедливая Россия"

Александр Терентьев, депутат Госдумы, лидер алтайских справедливороссов:

«Президент не только поставил ряд очень важных задач, но и подтвердил готовность страны взять на себя большую социальную ответственность за наших граждан (...). Глава государства задал четкий вектор, по которому необходимо двигаться дальше – главное, чтобы правительство выполнило на совесть все те задачи, которые сегодня были поставлены на самом верхнем уровне».

Константин Лукин Фото: «Вечерний Барнаул»

Константин Лукин, политтехнолог:

«Это было самое слабое послание президента за последние годы. Мы привыкли к тому, что в каждый раз глава государства что-то сверх делает. Вспомним прошлый год: раз – и у нас изменилась Конституция, структура власти. А в 2018 году был ядерный щит. Но 2021 год – большие выборы, мировой коронакризис. И только сильный лидер сильной страны может позволить себе такое послание.

Ожидание в обществе все-таки были глобальные. Мы с вами два месяца ждали: то ли разорвем взаимоотношение с Западом, то ли после Конституции еще что-то случится. А услышали типовые вещи, которые волнуют каждого. И в этом весь Путин».

Мария Прусакова Фото: Олег Укладов

Мария Прусакова, депутат АКЗС (КПРФ), глава коммунистической партии в Алтайском крае:

«Это была ожидаемая раздача денег перед выборами конкретным группам избирателей, никаких стратегических целей и задач не прозвучало. О борьбе с бедностью говорится каждый год, а народ все беднее и беднее. Просто констатация, предвыборное популистское послание, которое никак не скажется на решении реальных социальных проблем и никак не улучшит ситуацию в стране».

Людмила Суслова Фото: Олег Укладов

Людмила Суслова, депутат АКЗС («Справедливая Россия»):

«Я ожидала большего в части стратегического планирования. Изменения Конституции позволяют Владимиру Путину оставаться на своем месте еще два срока, и многие считает, что так оно и будет. А потому хотелось услышать посылы на долгую перспективу. Да, он уделил большое внимание ситуация с ковидом, да, поблагодарил врачей, да, анонсировал новые выплаты. Но все это было точечно, направлено только на некоторые группы населения. Да и тема бедности звучит с 2000 года, но как с этим бороться, я так и не услышала. Не услышала и про цены в магазинах, про низкие зарплаты, про проблемы в образовании. Получается, что мы снова лечим последствия заболевания, а не причины».

Владислав Вакаев Фото: «Вечерний Барнаул»

Владислав Вакаев, депутат АКЗС (член фракции «Справедливая Россия», но из партии вышел):

«Я считаю, что нам нужно говорить не о большой стратегии и международной политике. А посмотреть, где нам в регионе выкристаллизовать обозначенные инфраструктурные проекты. От всех нас зависит, как край сможет принять в этом участие. Алтай числится в группе хорошистов или даже отличников по финансовой дисциплине, значит, мы можем рассчитывать на серьезную поддержку».

Александр Молотов Фото: Олег Укладов

Александр Молотов, депутат АКЗС («Справедливая Россия»):

«Послание было системным, реалистичным и социальным. Мы в партии говорили о необходимости пособий для семей с детьми – и на тебе, вот они, пособия. Говорили про единовременные выплаты со школьникам – президент сказал – будет. Нашла поддержку идея, что надо раскупорить кубышку и начать тратить деньги на регионы. Но при этом мы ожидали услышать (и не услышали – прим.ред.) об индексации пенсии работающим пенсионерам, больше о выборах».

Иван Мордовин, депутат АКЗС («Единая Россия»):

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«Мы услышали те вещи, которые затронули каждого. И услышали про наш регион в контексте инфраструктурных кредитов и проектов. Развитие уже началось и продолжится еще более эффективно.

Конечно, понимаем и важность поддержки, которая будет оказана большинству семей нашей страны. Проблемы уровня жизни и борьбы с бедностью не уходят из повестки. Все, что сказано, мы можем воспринимать только позитивно. Это, безусловно, позволит создавать базис для движения вперед».

Сергей Малыхин, член Общественной палаты Алтайского края, экоактивист:

«Президент говорит о том, что надо адаптировать к климату отрасли народного хозяйства. Это сверх важно для аграрного Алтайского края. И еще один момент – Яровое, которое страдает от накопленного вреда. И Путин ставит вопрос финансовой ответственности бизнеса за накопленный экологический вред. А то нет хозяев, спрашивать не с кого, а проблемы есть. Меня удовлетворило послание президента, потому что вопрос экологии не ушел».

Глава исполкома алтайского отделения ОНФ Сергей Войтюк «прослушал послание» на одном дыхании. И заявил, что президент дал большой задел на будущее, но нужно помочь местным чиновникам, которые «приучены давать картинки», готовить в правительство реальные проработанные проекты.

Депутат БГД (фракция ЛДПР, но из партии вышла) Кристина Юстус главным в послании назвала туризм, инфраструктурные проекты и поддержку социальной сферы. Заместитель председателя Общественной палаты Алтайского края Евгений Новиков – улучшение качества жизни граждан.

Депутат гордумы, единоросс Сергей Струченко теперь рассчитывает, что Барнаул получит наконец деньги на строительство дороги в обход Барнаула. Послание произвело на него «позитивное и приятное впечатление». Он рассказал, что недавно студенты спросили его, а слышит ли федеральный центр людей.

«И да, действительно слышит», – заявил Струченко после послания.

Справедливороссу, депутату барнаульской гордумы Оксане Молодых понравилось «спокойное, очень насыщенное практическое содержание». Но она видит ряд проблем в реализации поставленных задач: исполнители могут «запортачить», да и денег на все может не хватить. Но если решится вопрос газификации, то Молодых будет готова аплодировать президенту.

Депутат АКЗС («Единая Россия») Николай Якушев считает, что президент озвучил «вещи крайне позитивные», потому что много говорил о здравоохранении и мерах поддержки студентов, которые помогут «восполнить кадровый дефицит в медицине».

Глава исполкома ЕР, депутат АКЗС Денис Голобородько признался, что ему не хватило слов президента о местном самоуправлении. Но при этом как классический единоросс он оценивает послание исключительно позитивно.