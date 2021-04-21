«Другой путь хуже». Путин призвал жителей страны поставить прививку от коронавируса

Владимир Путин Фото: kremlin.ru

Президент России Владимир Путин призвал россиян вакцинироваться от ковида. Об этом он заявил во время послания Федеральному Собранию 21 апреля.

«Решение этой задачи зависит только от нас с вами, от всех граждан. Пожалуйста, еще раз обращаюсь с призывом ко всем гражданам России – сделайте прививку. Только так мы заблокируем смертельно-опасную эпидемию. Другого пути нет, другой путь хуже – переболеть с трудно предсказуемыми последствиями. Опасность вируса еще сохраняется. Но уже сейчас мы должны четко определить, как будем лечить нанесенные им раны, восстанавливать здоровье людей», – сказал глава государства.

Путин отметил, что вакцинация имеет центральное значение, а потому правительство РФ, минздрав и главы регионов в ежедневном режиме должны заниматься этим вопросом, чтобы осенью в стране сформировался коллективный иммунитет.

Президент напомнил, что коронавирус окончательно не побежден, довольно драматично складывается ситуация во многих странах, где число заражений все еще растет. А потому распространение заболевания нужно держать под контролем. И жители страны должны быть бдительными, беречь себя и своих близких и соблюдать все рекомендации врачей и санитарных служб.