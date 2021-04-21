Зарплаты, налоги, жилье. Алтайские профсоюзы проведут в Барнауле первомайское шествие и митинг

Профсоюзный митинг первого мая 2019 года Фото: Александра Черданцева

1 мая профсоюзы Алтайского края отметит день солидарности трудящихся митингом и прогулкой по центру города. Акция уже согласована властями. Об этом сообщил председатель организации Иван Панов на своей странице в Facebook.

«Профсоюзы показывают свою, если хотите, силу и напоминают власти, работодателям, что в случае, если не удастся найти консенсуса за столом переговоров, они могут вывести за собой трудовые коллективы для отстаивания своих прав и интересов», – объяснилПанов.

Мероприятие пройдет под лозунгом «Восстановить справедливое развитие общества». Под этим устроители акции подразумевают реанимацию экономики страны после ковида, индексацию заработных плат и пенсий работающим пенсионерам, увеличение стипендий. Кроме того, организатор прислал «Политсибру» и вот такой «наглядный» анонс мероприятия.

Анонс первомайского мероприятия от крайсовпрофа Фото: Алтайский краевой совет профсоюзов

Шествие начнется у здания Дома Союзов в 9:00, а закончится на площади Сахарова. Где, по задумке организаторов, состоится митинг.

Напомним, что в феврале Крайсовпроф обращался к губернатору Алтайского края Виктору Томенко из-за расхождения реальных зарплат с указываемыми в статистике по региону. В обращении профсоюзы призвали власти провести изучить ситуацию «более достоверно».