Какие преимущества дает личный кабинет клиента АО «Алтайэнергосбыт»

«Личный кабинет клиента» Фото: пресс-служба «Алтайэнергосбыта»

Заняты на работе и вам некогда передать показания счетчиков за электроэнергию или оплатить счета? С сервисом «Личный кабинет клиента» (ЛКК) АО «Алтайэнергосбыт» сделать это можно вечером или в выходные, ведь он доступен круглосуточно.

ЛКК доступен на официальном сайте АО «Алтайэнергосбыт» и в бесплатном мобильном приложении, которое по запросу «Алтайэнергосбыт» можно скачать на платформах App Store и Google Play.

После простой регистрации станут доступны множество функций:

Оплата счетов онлайн.

Передача показаний приборов учета.

Управление сразу несколькими лицевыми счетами.

Просмотр истории начислений и оплат.

Заказ энергосервисных услуг.

Подписка на электронную квитанцию.

Консультация специалиста.

Кроме того, в ЛКК можно еще существенно экономить. В нем действует дополнительный сервис – Кабинет подарков, который позволяет приобретать товары со скидкой и кэшбэком 30% в таких крупных торговых сетях, как «Спортмастер», «М.Видео», «Летуаль», «Остин», «ТЕЛЕ 2», «Дочки-Сыночки, «Читай-город» и других.