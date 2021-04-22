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Какие преимущества дает личный кабинет клиента АО «Алтайэнергосбыт»

Новости компаний
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«Личный кабинет клиента»
«Личный кабинет клиента»Фото: пресс-служба «Алтайэнергосбыта»

Заняты на работе и вам некогда передать показания счетчиков за электроэнергию или оплатить счета? С сервисом «Личный кабинет клиента» (ЛКК) АО «Алтайэнергосбыт» сделать это можно вечером или в выходные, ведь он доступен круглосуточно.

ЛКК доступен на официальном сайте АО «Алтайэнергосбыт» и в бесплатном мобильном приложении, которое по запросу «Алтайэнергосбыт» можно скачать на платформах App Store и Google Play.

После простой регистрации станут доступны множество функций:

  • Оплата счетов онлайн.
  • Передача показаний приборов учета.
  • Управление сразу несколькими лицевыми счетами.
  • Просмотр истории начислений и оплат.
  • Заказ энергосервисных услуг.
  • Подписка на электронную квитанцию.
  • Консультация специалиста.

Кроме того, в ЛКК можно еще существенно экономить. В нем действует дополнительный сервис – Кабинет подарков, который позволяет приобретать товары со скидкой и кэшбэком 30% в таких крупных торговых сетях, как «Спортмастер», «М.Видео», «Летуаль», «Остин», «ТЕЛЕ 2», «Дочки-Сыночки, «Читай-город» и других.

#Новости Барнаула и Алтайского края #аналитические новости #аналитика
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