Власти рассказали, хватит ли мест в гостиницах Барнаула для гостей Кубка мира по гребле

Гостиница Фото: pixabay.com

Для спортсменов и болельщиков, которые приедут в Барнаул на II этап Кубка мира по гребле на байдарках и каноэ, отобрали 39 гостиниц на 3,5 тысячи мест размещения. Об этом рассказал начальник управления по развитию туризма и курортной деятельности Евгений Дешевых.

«Полагаем, что имеющегося номерного фонда будет достаточно для размещения гостей Кубка мира. Организаторы мероприятия также подтверждают наши взгляды на это. Забронированы уже пять гостиниц в центре города для иностранных спортсменов и предусмотрены загородные резиденции для Сборной России», – рассказал Дешевых.

Сейчас в городе дополнительно обучают администраторов и горничных отелей, которые будут оказывать услуги для приезжих. А туроператоры готовят туры и экскурсионные программы.

Напомним, II этап Кубка мира по гребле на байдарках и каноэ пройдет в Барнауле с 20 по 23 мая. Организаторы предполагают, что мероприятие посетят 20 тысяч гостей, участники и зрители приедут из 50 стран мира.