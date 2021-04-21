Алтайский край не израсходовал более 500 млн рублей на жилье для детей-сирот. Их пришлось вернуть в федеральный бюджет

Дом Фото: «Домстрой-Барнаул»

Более 500 млн рублей, которые власти Алтайского края не потратили в 2020 году на квартиры для детей-сирот, вернутся в федеральный бюджет. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на региональный минстрой.

В 2021 году в край поступили 605 млн рублей, которые будут освоены. 302 млн рублей из этой суммы – средства федерального бюджета. Краевые деньги будут потрачены на жилищные сертификаты для детей-сирот. Это должно сделать процедуру приобретения жилья более легкой.

Что касается прошлого года, то в 2020 году у края были худшие показатели освоения бюджета и обеспечения сирот жильем. Власти не освоили более 68% выделенных денег и обеспечили квартирами указанную категорию только на 5% (это в три раза меньше показателя по России).

На 1 января 2021 года квартиры должны были получить около 6 тысяч сирот старше 23 лет. В прошлом году на это выделили 926 млн рублей из федерального центра и 285 млн краевых средств. Однако к декабрю 2020 года власти приобрели для сирот только 305 жилых помещений за 360 млн рублей.

Всего Алтайский край вернул в федеральный бюджет неосвоенные в прошлом году 627 млн рублей. Однако 66 млн рублей федералы вернули назад для оплаты заключенных в конце 2020 года контрактов. В итоге Алтайский край вернул в совокупности 561 млн рублей.

«В Алтайском крае правом на получение жилья обладают 6,8 тысяч человек, из них старше 23 лет – 2,8 тысяч. Дополнительно в течение трех лет получат такое право 1,8 тысяч человек, это дети-сироты от 14 до 18 лет, которые включены в список», – рассказали ТАСС в пресс-службе регионального минстроя.

С 2016 года в Алтайском крае жильем обеспечено 2123 человека, в том числе 230 из них получили квартиры в 2021 году.

Проблема привлекала внимание председателя российского следкома Александра Бастрыкина. Он потребовал от властей разобраться с выдачей квартир для сирот и упрекнул должностных лиц в бездействии.

В феврале 2021 года во время рабочего визита в регион заместитель генпрокурора РФ Дмитрий Демешин тоже раскритиковал алтайских властей и даже вынес предостережение министру строительства и ЖКХ края Ивану Гилеву.