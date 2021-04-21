Вот такой кешбэк. В Алтайском крае заметно увеличилось число туристов из центральной части страны

Горный Алтай Фото: pixabay.com

Доля путешественников в Алтайском крае из центральных регионов России заметно увеличилась. И этому способствовала программа туристического кешбэка, которую в стране впервые запустили в прошлом году. Об этом во время пресс-конференции 21 апреля рассказал начальник управления по развитию туризма и курортной деятельности Евгений Дешевых.

По его словам, программа доступных поездок по стране стала эффективной мерой поддержки региона в 2020 году. И добавил, что на федеральном уровне продажи у туроператоров увеличились на 40%, а у агрегаторов в сфере путешествий – на 15-20%.

«Примерно такое же повышение видим и по региону. Поток туристов в 2020 году после открытия вырос более чем на 13%, на уровне 2019 года он сохранился в новогодние праздники. Количество путешественников из центральной части страны заметно увеличилось. Что говорит о востребованности программы кешбэка», – отметил Евгений Дешевых.

Он напомнил, что в марте 2021 года стартовала уже третья волна туристического кешбэка. При соблюдении условий можно вернуть до 20% стоимости тура. И, по его словам, Ростуризм в настоящий момент рассматривает вопрос по запуску четвертного этапа программы. Который, скорее всего, будет действовать осенью 2021 года.

Напомним, программа по частичной компенсации средств на путевки по стране была введена в 2020 году как мера поддержки турбизнеса в период пандемии коронавируса. Осенью 2021 власти запустили второй этап программы.