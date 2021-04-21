Режим повышенной готовности ввели на 11 аварийных домах в Барнауле

Аварийный дом в Барнауле Фото: Олег Укладов

Администрация Барнаула составила перечень аварийных домов, которые нужно обследовать и решить, могут ли там жить люди. В список попали 11 зданий. В границах их придомовых территорий ввели режим повышенной готовности. Решение приняли на внеочередном заседании городской комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности 20 апреля, сообщает пресс-служба городской мэрии.

В перечень попали дома по адресам: ул. Промышленная, 2, ул. Советской Армии, 160 и 164, ул. Петра Сухова, 16, 36, 38 и 50, ул. Западная 1-я, 45, ул. Тимуровская, 32 и 44, а также по ул. Цеховая,14а.

Администрациям Ленинского, Октябрьского и Центрального районов мэр города Вячеслав Франк поручил контролировать состояние домов.

«В случае возникновения угрозы жизни и здоровью граждан, проживающих в указанных домах, поручено организовать развертывание пунктов временного размещения», – сообщили в пресс-службе мэрии.

Кроме того, на заседании заместитель председателя и главный инженер комитета ЖКХ Денис Ращепкин доложил мэру Франку результаты обследования домов по ул. Западная 1-я, 51 и по ул. Советской Армии, 54.

Глава города поручил заключить муниципальные контракты на строительство временных сооружений на этих зданиях. Они должны будут обеспечить безопасный вынос жильцами своего имущества из квартир.

Напомним, что в Барнауле 5 апреля из-за возможного обвала стены спасатели эвакуировали жителей дома №51 на улице 1-я Западная. 7 апреля частично обрушилась стена двухэтажки на улице Советской Армии, 54. Власти решили расселить оба дома.

24 апреля состоится митинг, связанный с аварийными проблемами города.