Село должно жить. Алтайский сенатор оценил госпрограмму по развитию сельских территории

Сергей Белоусов Фото: предоставлено Сергеем Белоусовым

Российский аграрный сектор продолжает активно развиваться даже в условиях коронакризиса. Эта сфера обеспечивает продовольственную безопасность и стабилизирует экономическую ситуацию в России. Но не правильно смотреть на село только с точки зрения экономической эффективности. Это еще и культура, и традиции. Но главное – это люди, которые тоже должны жить в современных и комфортных условиях.

Такое мнение высказал сенатор от Алтайского края, заместитель председателя комитета Совета Федерации по аграрно-продовольственной политике и природопользованию Сергей Белоусов. Он и его коллеги приняли участие во встрече спикера Совфеда с тружениками села.

Селу нужны школы, современные библиотеки, качественное медицинское обслуживание и интернет, подчеркнул Сергей Белоусов.

И в этом помогает программа комплексного развития сельских территорий.

«Госпрограмма стала серьезным подспорьем для регионов в решении вопросов повышения качества жизни в сельской местности за счет федерального финансирования. Огромное количество семей смогли улучшить свои жилищные условия через систему льготного ипотечного кредитования. Расширяется практика оказания социальной помощи гражданам в рамках социального контракта», – сказал Белоусов.

Он напомнил, что в 2020 году Алтайский край вошел в число 20 пилотных регионов России по реализации данной программы. Из всех социальных контрактов 83% заключено с семьями, имеющими несовершеннолетних детей, и большинство контрактов именно с сельскими жителями.

Сенатор также ответил важность местных проектов гражданской инициативы. Они позволяют по-новому посмотреть на сельские территории и их жителей, создают предпосылки для предоставления равных возможностей для жителей города и села. Для того же нужны и встречи с сельскими тружениками социальной сферы. Это позволяет слышать регионы и распространить успешный опыт перспективно-ориентированного развития сельских населенных пунктов на всю страну.

«Такая связь нужна и сенаторам, чтобы понимать какие вопросы интересуют людей на местах. Для палаты регионов это особенно важно, ведь законы, которые мы принимаем должны идти именно от людей, из жизни», – подчеркнул сенатор.