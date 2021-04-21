Выход из коронакризиса. Где смотреть послание Путина и о чем он будет говорить

Послание президента в 2019 году Фото: kremlin.ru

21 апреля президент России Владимир Путин выступит со своим 17-м посланием Федеральному собранию. Оно начнется в 12:00 по московскому времени, а посмотреть его трансляцию можно будет на телеканалах «Россия 1», «Россия 24», НТВ и Первый.

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Мероприятие пройдет в Центральном выставочном зале «Манеж». Присутствовать там будут члены обеих палат парламента – Государственной Думы и Совета Федерации – и главы регионов.

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков ранее уже заявлял о том, что послание этого года будет постковидным. Он сообщил, что в этом году президент озвучит меры по выходу из возникшего из-за пандемии экономического кризиса. Вероятно, они и станут главной темой послания.

Эксперты ожидают, что глава государства объявит индексацию пенсий работающим пенсионерам. Не исключен и частичный откат пенсионной реформы. Также, с большой вероятностью президент представит новые меры социальной поддержки населения и анонсирует новые выплаты семьям с детьми. Такие прогнозы основаны во многом на том, что 2021 год является выборным, и послание президента окажется прямое влияние на кампанию партию власти.

О бизнесе глава государства тоже вряд ли забудет. Здесь, например, могут быть продлены меры по льготному кредитованию малого и среднего предпринимательства. Скорее всего, президент не обойдет вниманием и внешнюю политику: новые санкции со стороны США и ухудшение отношений с Украиной.

Алтайские политики тоже ждут от послания многого: от все той же «социалки» и решения проблем с медицинскими кадрами до продления надзорных каникул для бизнеса. Представители партии власти сходятся на том, что в этом году выступление будет знаковым, и обязательно будет содержать объявление о новых мерах поддержки материнства. А вот эсеры ждут от президента смягчения пенсионной реформы.



Анализируя прошлые послания «Политсибру» заметил несколько любопытных привычек президента и самые его любимые темы. Об этом читайте в материале «Ракеты и рождаемость. С чем обращался к Федеральному Собранию Владимир Путин за последние два срока».