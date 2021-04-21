Коронавирус унес жизни еще пяти жителей Алтайского края за минувший сутки

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За минувший день в Алтайском крае скончались пять человек с коронавирусом, из них все – именно от инфекции. С начала пандемии умерло около 2,9 тысяч ковидных больных, в том числе 2 тысячи – непосредственно от вируса.

Всего в регионе коронавирусом переболело 48,9 тысяч человек, 79 новых случаев заболевания зарегистрировано за прошедшие сутки. Справились с инфекцией 43,8 тысяч пациентов, 70 заразившихся получили новости о выздоровлении за прошедшие 24 часа.

На 21 апреля в инфекционных госпиталях лечатся 877 жителей Алтайского края с коронавирусом и 323 пациента с пневмонией. Тяжело переносят вирус 184 заболевших, из них 84 человека подключены к аппаратам ИВЛ. Резервными остаются 406 коек.

На дому лечатся 12 «бессимптомников» и 87 пациентов в пневмонией.

Люди продолжают ставить себе прививку от коронавируса. Первую из двух доз получили уже 72,6 тысяч человек. 85,9 тысяч жителей края вакцинировались полностью.