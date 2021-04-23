Барнаульский депутат от ЛДПР Кристина Юстус намерена баллотироваться в Госдуму от «Единой России»

Кристина Юстус Фото: пресс-служба«Единой России»

Действующий депутат Барнаульской гордумы Кристина Юстус, пару месяцев назад вышедшая из ЛДПР, подала документы на участие в предварительном голосовании партии «Единая Россия». Она намерена пойти с ЕР на выборы в Госдуму, которые состоятся в сентябре. О причинах смены политического лагеря она рассказала «Политсибру».

«Я вышла из ЛДПР не из-за какого-то конфликта или человека. Просто поменялись политические взгляды, в том числе и на партийную работу, такое бывает. Именно это я и указала в заявлении о выходе из партии», – объяснила Кристина Юстус.

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Кстати, это ее первый официальный комментарий по поводу сдачи партийного билета в начале февраля 2021 года.

Что же касается «Единой России», то Юстус называет ее ведущей политической силой, ценности которой ей близки.

«Когда работаешь на муниципальном уровне, то к тебе приходит большое количество обращений, часть из которых не входит в твою компетенцию, как городского депутата. Именно поэтому, чтобы помочь каждому, а также добиться увеличения финансирования программ, необходимых муниципалитетам, я решила стать сначала участником предварительного голосования партии, а затем, если меня поддержат жители нашего края, принять участие в выборах в Государственную Думу», – сказала она.

Любопытно, что идет она только в Госдуму, шансов пройти куда крайне мало. А вот баллотироваться в АКЗС она пока не намерена.

Отметим, что Кристина Юстус никогда и не была ярой оппозиционеркой, не «рубила» протестными лозунгами и не призывала к «свержению власти». Ее переход из стана жириновцев в «большинство» был ожидаем.

Напомним также, что чуть ранее ЛДПР покинул еще один депутат БГД Дмитрий Ворсин. Однако он, по данным «Политсибру», может скоро вернуться в ряды сторонников либеральной демократии (хотя либеральная составляющая партии вызывает большие вопросы, об этом мы писали в материале «За что боролись. Под какие идеологии создавались российские партии и остались ли верны им сейчас»).

А еще ранее, в ноябре 2020 года партию покинула экс-глава ЛДПР, депутат АКЗС Евгения Боровикова. На новые выборы в АКЗС она пойдет со «Справедливой Россией – За правду».