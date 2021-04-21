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Еще один аварийный дом оказался под угрозой обрушения в Барнауле

Новости
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Аварийный дом на Промышленной, 2
Аварийный дом на Промышленной, 2Фото: Google карты

Угроза обрушение двухэтажного дома на улице Промышленная, 2 возникла в барнаульском поселке Центральный. Власти ввели на объекте режим повышенной готовности, сообщает пресс-служба барнаульской мэрии.

Аварийный дом на Советской Армии в Барнауле

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Дом признали аварийным в ноябре 2018 года. Сколько людей там проживает, не говорится. Зоной возможного ЧС определили придомовую территорию здания.

Власти должны будут объяснить жителям дома, что они могут воспользоваться маневренным фондом для временного переезда. Если потребуется, то в доме отключат  газ и электричество. Также будет решаться вопрос о сохранении системы отопления.

Для жильцов организуют и пункт временного размещения пострадавших в школе №76 на случай ЧП.

Сейчас за ситуацией будут следить специалисты, все силы приведут в готовность. За состоянием дома власти установят ежедневный контроль.

Напомним, что проблема обрушения аварийных домов в апреле встала в Барнауле достаточно остро. 5 апреля из-за угрозы обрушения стены власти эвакуировали жителей дома №51 по улице 1-я Западная. Через два дня, 7 апреля, частично обрушилась стена здания на улице Советской Армии, 54. Власти приняли решение о расселении обоих домов.

Из-за проблемы барнаульцы выйдут на митинг 24 апреля. Общественники полагают, что в краевой столице сейчас находится 224 здания, которые нужно снести или реконструировать.

#Новости Барнаул #новости Алтайский край #новости Сибири
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