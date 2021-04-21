Суд решил не взимать 5 млн рублей с «Барнаулкапстроя». Вероятность банкротства компании уменьшалась

ЖК Парковый Фото: парковый22.рф

Арбитражный суд кассационной инстанции отменил решение о взыскании 5 млн рублей с «Барнаулкапстроя», ответственного за строительство ЖК «Парковый».Его возвратили в суд первой инстанции. Об этом рассказал руководитель компании Сергей Шумов на заседании межведомственной рабочей группы по строительству проблемного дома, пишет пресс-служба мэрии.

Теперь вероятность банкротства компании стала меньше, ведь именно требование этой суммы стало основой заявления о признания несостоятельности. Сейчас администрация города делает все, чтобы спасти компанию.

«Члены рабочей группы ведут каждодневную работу стабилизации экономической ситуации на предприятии. Наша общая цель завершить строительство дома», – отметил замглавы администрации по градостроительству и земельным отношениям Андрей Федоров.

Кстати, возведение третьего блока-секции на ул. Парковая, 71 продолжается. Сейчас идет строительство кровли, а также дефектовка работ предыдущего подрядчика.

Кроме того, идет процесс заключения договоров на проведение других видов работ. В том числе со Сбербанкомом, который может возобновить финансирование строительства. Кроме того, на объекте восстановили видеотрансляцию.

Напомним, что в строительство многоквартирного дома на улице Парковая, 71 вложились 116 человек. Возведение дома прекратилось в январе 2021 года. Дольщики обратились за помощью к губернатору Алтайского края Виктору Томенко. Глава региона поручил властям достроить ЖК «Парковый» и не допустить банкротство «Барнаулкапстроя». Помочь дольщикам пообещал и мэр Барнаула Вячеслав Франк.

Уже в марте «Барнаулкапстрой» расторг контракт с подрядчиком – компанией «Стройпанорама» и нашел ему замену – СЗ «Адалин-Строй».

Кроме ЖК «Парковый», застройщик остановил строительство на ЖК «Клевер-парк» (а именно – на двух объектах по улице Советской Армии).