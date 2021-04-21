Ушел из жизни бывший вице-губернатор Алтайского края Иван Шефер

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Алтайский политик Иван Шефер умер в Барнауле на 67-м году жизни. Об этом 20 апреля сообщил «Алтапресс».

Причина смерти не уточняется. Церемония прощания с ним пройдет в ритуальном зале на ул. Попова, 21а, с 12:15 до 14:15.

Шефер родился в Алтайском крае 28 декабря 1954 года. Он окончил исторический факультет Алтайского госуниверситета. После обучения работал в вузе, а затем стал чиновником в краевой администрации. В 1991−1992 занял пост одного из вице-губернаторов при Владимире Райфикеште, и отвечал на этой должности за социальную сферу. В 2004-2008 годах был депутатом барнаульской городской думы.

В 2009 году стал соучредителем и генеральным директором компании «ЭСКО-Инжиниринг».

Напомним также, что 1 февраля, на 82-м году жизни, скончался бывший председатель краевого парламента Александр Назарчук. Он возглавил Алтайское краевое Законодательное Собрание в 1996 году, и руководил им до 2008 года, в том числе и в тот период, когда оно было переименовано в краевой Совет народных депутатов.