Власти Барнаула готовятся перекрыть движение транспорта и закрыть магазины в центре города в день незаконного митинга

Митинг в поддержку Навального в Барнауле Фото: Олег Укладов

Магазины и общепиты могут закрыть в районе площади Советов в Барнауле во второй половине дня 21 апреля из-за митинга в поддержку Алексея Навального. Кроме того, движение транспорта может быть ограничено по проспекту Ленина от улицы Молодежной до улицы Пушкина. Об этом сообщила пресс-служба барнаульской мэрии.

«Эти меры вызваны необходимостью обеспечить безопасность граждан в связи с незаконными публичными мероприятиями, анонсы о которых размещены в ряде интернет-ресурсов, социальных сетях и мессенджерах», – отметили в городской мэрии.

Кроме того, власти принесли горожанам извинения за неудобства и попросили не участвовать в акции. Не ходить на протесты призвали и в региональном ГУ МВД. Полицейские пообещали пресекать все провокации.

Напомним, что мэрия Барнаула не согласовала митинг, который намерены провести вечером на площади Советов, из-за того, что организатор нарушил требования закона о сроках подачи уведомления и не отправил часть нужных документов.