Магазины и общепиты могут закрыть в районе площади Советов в Барнауле во второй половине дня 21 апреля из-за митинга в поддержку Алексея Навального. Кроме того, движение транспорта может быть ограничено по проспекту Ленина от улицы Молодежной до улицы Пушкина. Об этом сообщила пресс-служба барнаульской мэрии.
«Эти меры вызваны необходимостью обеспечить безопасность граждан в связи с незаконными публичными мероприятиями, анонсы о которых размещены в ряде интернет-ресурсов, социальных сетях и мессенджерах», – отметили в городской мэрии.
Кроме того, власти принесли горожанам извинения за неудобства и попросили не участвовать в акции. Не ходить на протесты призвали и в региональном ГУ МВД. Полицейские пообещали пресекать все провокации.
Напомним, что мэрия Барнаула не согласовала митинг, который намерены провести вечером на площади Советов, из-за того, что организатор нарушил требования закона о сроках подачи уведомления и не отправил часть нужных документов.
Организаторы пытались его согласовать
Да ладно согласовать! Ни одна камера в центре не работает! У администрации КРАЯ а камера к сожалению не работает! Печалька какая
Дурдом на 30 человек протестующих -300 полицейских. Перекрыли все подходы к площади Советов. Зачем?! Неужели так боятся?! Одни гаишники - время "даром" не теряют. Периодически останавливают машины, абсолютно не связанные с митингом. А если митинги каждый день начнут проводить?! - полицейских не хватит!!!)))) А это однозначно будет, если власти ничего не будут делать, а мост на Новом рынке на 2 года перекроют.
С таким законами, поборами и инициативами, никакой навальный не нужен,что бы люди "глаза открыли"