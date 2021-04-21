Алтайский педуниверситет провел первый в крае студенческий чемпионат по финансовой грамотности

Алтайский педуниверситет Фото: пресс-служба АлтГПУ

В Алтайском крае завершился региональный чемпионат по финансовой грамотности среди студентов, организованный Алтайским государственным педагогическим университетом при содействии регионального министерства финансов в рамках государственной программы «Повышение уровня финансовой грамотности населения в Алтайском крае».

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Студенческий чемпионат по финансовой грамотности в Алтайском крае прошел впервые. В его реализацию вовлечено более 24 педагогов, осуществляющих подготовку команд, более 15 экспертов в области финансовой грамотности и представителей научного сообщества, выступающих в роли жюри и оценивающих выступления ребят. По мнению студентов и педагогов, участие в чемпионате позволяет не только углубить свои знания в области финансов, но и совершенствовать навыки грамотного финансового поведения в максимально приближенных к повседневной жизни условиях.

За звание чемпионов по финансовой грамотности сражались 144 студента высших учебных заведений и учреждений среднего профессионального образования из Барнаула, Бийска, Усть-Калманского, Тальменского, Рубцовского, Волчихинского, Каменского и Славгородского районов Алтайского края. В ходе коммуникативных и финансовых онлайн-поединков ребята решали задачи, связанные с личным финансовым планированием и семейным бюджетом, услугами банковских организаций, кредитованием, а также дискутировали на неоднозначные вопросы по финансовой грамотности и защищали свою позицию перед оппонентами.

Победителем чемпионата среди студентов вузов стала команда педуниверситета. Второе место заняла команда Алтайского государственного аграрного университета и третье место – Алтайского филиала Финансового университета при Правительстве Российской Федерации.