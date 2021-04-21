Отложенный эффект. Депутат объяснил рост смертности в Алтайском крае

Коронавирус Фото: Pixabay

Одной из причин возросшей смертности в Алтайском крае стала приостановка плановой медпомощи. Об этом рассказал депутат краевого парламента, глава комитета по здравоохранению и науке, бывший главный врач онкоцентра Александр Лазарев.

«Удельный вес запущенных больных в онкологии, в кардиологии и других сферах увеличился», – пояснил он.

Также на увеличение числа смертей повлияли отложенные последствия перенесенного ковида, например тромбозы и микроэмболия. Впрочем, тенденция будет постепенно сходить на нет, опять же, из-за вернувшейся возможности записаться к врачу или пройти диспансеризацию.

Что же касается именно смертей, связанных с ковидом, то здесь свою лепту внесло еще и снятие режима самоизоляции для пожилых граждан.

«Ограничительные условия исчезли. Люди вышли и, естественно, они оказались более восприимчивы к тяжелой инфекции. Роста смертности среди молодых не произошло», – пояснил Лазарев.

Сейчас наблюдается снижение заболеваемости коронавирусом. Спасибо за это стоит сказать профилактическим мерам и вакцинации. Альтернативы прививкам как средству борьбы с вирусом нет и быть не может, считает Лазарев.

Напомним также, что по официальным данным, смертность в ковидный год в Алтайском крае превысила рождаемость: 38 тысяч умерших на 20 тысяч родившихся.