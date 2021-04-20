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Прокуратура начала проверку после нападения бездомных собак на ребенка в Рубцовске

Новости
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Собака
СобакаФото: pixabay.com

Прокуроры Рубцовска начали проверку после того, как в соцсетях появились сообщения о нападении стаи бездомных собак на ребенка. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

Прокуратура даст оценку работе должностных лиц города. Кроме того, в Рубцовском городском суде сейчас рассматривается иск от прокурора города о признании незаконным бездействия местной администрации. Власти не отлавливали бездомных животных и не возвращали их в прежние места обитания.

Напомним, что новость о нападении животных появилась 19 апреля в сообществе «Инцидент Рубцовск». Там написали, что стая бездомных собак покусала пятилетнего ребенка в парке Кирова.

«Собак отогнали, хорошо мама быстро среагировала, а так разорвали бы. Покусали не сильно. Приезжала скорая, факт нападения собак зафиксирован в скорой и полиции», – написали в группе.

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#Новости Барнаул #новости Алтайский край #новости Сибири
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