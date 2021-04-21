Уколоться и не проколоться. Алтайский депутат Лазарев посоветовал, как выбрать вакцину от коронавируса

Александр Лазарев Фото: Дмитрий Черских/пресс-служба АКЗС

Пожилым людям и аллергикам вакцина «ЭпиВакКорона» от «Вектора» подойдет лучше, чем «Спутник V». Но «ГамКовидВак» тоже неплох. Об этом рассказал депутат Алтайского краевого Заксобрания, глава комитета по здравоохранению и науке, известный медик Александр Лазарев.

Народный избранник сообщил, что собирается привиться и сам. Однако несколько позже: депутат переболел ковидом, и у него в организме все еще сохраняется высокий уровень антител, который он регулярно проверяет. Что же касается планов на будущую вакцинацию, то тут он, скорее всего, поддержит сибирских ученых.

«Учитывая возраст и наличие в анамнезе аллергии, наверно, привьюсь «векторовской». Если возникнут проблемы и вакцины не будет, то тогда с удовольствием приму «чумаковскую» (препарат от центра Чумакова, сейчас проходит испытания – прим. ред.). Если уж их не будет, тогда остановлюсь на «Спутнике», – рассказал о своих вакцинационных «вкусах» Лазарев.

Впрочем, несмотря на то, что «Спутник V» Лазарев рассматривает лишь в последнюю очередь, «гамелеевская» вакцина тоже удостоилась от него комплиментов. Она дает «более выраженный иммунитет». А еще, по словам депутата-медика, с момента начала вакцинации «Спутником V» в крае не было ни одного случая серьезных осложнений, вызванных прививкой. Это, впрочем, касается и «ЭпиВакКороны».

У всех вакцин есть свои плюсы. Например, «Вектор», помимо того, что легче переносится, еще и достаточно универсален, и может лучше проявить себя в борьбе с различными мутациями вируса.

Напомним также, что вторая вакцина от коронавируса – «ЭпиВакКорона» – появилась в крае относительно недавно: первые 5,6 тысяч доз препарата поступили в два медучреждения региона на прошлой неделе. Всего же в крае с начала вакцинации полностью привились уже 83 тысячи жителей региона.